У Ковелі військовослужбовцю вручили ключі від квартири

У Ковелі військовослужбовцю вручили ключі від квартири
Сьогодні 20 жовтня, заступники Ковельського міського голови Тарас Яковлев і Віктор Жигаревич мали гарну місію – під час засідання виконкому вручили ключі від квартири ковельському військовослужбовцеві Федору Кантеруку.

Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

"У 2014 році наш земляк став на захист країни. І тепер, коли триває повномасштабна війна, знову відстоює територіальну цілісність.

Тож, коли у власності Ковельської міської ради з’явилася вільна квартира, було прийняте рішення видати військовому ордер на помешкання", - розповів Ігор Чайка.

Також міський голова подякував воїну за захист та службу Батьківщині.

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Теги: Ковель, ключі, захисник
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