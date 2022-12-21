У Ковелі військовослужбовцю вручили ключі від квартири

Тарас Яковлев і Віктор Жигаревич мали гарну місію – під час засідання виконкому вручили ключі від квартири ковельському військовослужбовцеві Федору Кантеруку.



Про це Ігор Чайка.



"У 2014 році наш земляк став на захист країни. І тепер, коли триває повномасштабна війна, знову відстоює територіальну цілісність.



Тож, коли у власності Ковельської міської ради з’явилася вільна квартира, було прийняте рішення видати військовому ордер на помешкання", - розповів Ігор Чайка.



Також міський голова подякував воїну за захист та службу Батьківщині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні 20 жовтня, заступники Ковельського міського головимали гарну місію – під час засідання виконкому вручили ключі від квартири ковельському військовослужбовцевіПро це повідомив мер Ковеля"У 2014 році наш земляк став на захист країни. І тепер, коли триває повномасштабна війна, знову відстоює територіальну цілісність.Тож, коли у власності Ковельської міської ради з’явилася вільна квартира, було прийняте рішення видати військовому ордер на помешкання", - розповів Ігор Чайка.Також міський голова подякував воїну за захист та службу Батьківщині.

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