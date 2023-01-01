На Волині авто збило жінку на пішохідному переході
Сьогодні, 16:46
Неподалік села Березовичі на Волині легковик Peugeot збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.
ДТП сталася 20 жовтня орієнтовно після 15:00, повідомляє Суспільне.
Зі слів очевидців, жінка вийшла на зупинці з автобуса та йшла на перехід, аби перейти на іншу сторону траси.
Водій легковика їхав з Володимира на Луцьк. Чоловік не впорався з керуванням і злетів з дороги в поле орієнтовно за 50 метрів від пішохідного переходу.
Водій автомобіля сказав, що в аварії винен, оскільки поспішав і не дотримався правил дорожнього руху.
60-річну жінку з травмами забрали до Володимирського територіального медичного об'єднання.
На місці працює слідчо-оперативна група. Обставини аварії ще встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
ДТП сталася 20 жовтня орієнтовно після 15:00, повідомляє Суспільне.
Зі слів очевидців, жінка вийшла на зупинці з автобуса та йшла на перехід, аби перейти на іншу сторону траси.
Водій легковика їхав з Володимира на Луцьк. Чоловік не впорався з керуванням і злетів з дороги в поле орієнтовно за 50 метрів від пішохідного переходу.
Водій автомобіля сказав, що в аварії винен, оскільки поспішав і не дотримався правил дорожнього руху.
60-річну жінку з травмами забрали до Володимирського територіального медичного об'єднання.
На місці працює слідчо-оперативна група. Обставини аварії ще встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині провели в останню путь Героя Миколу Харківця
Сьогодні, 17:16
На Волині авто збило жінку на пішохідному переході
Сьогодні, 16:46
Справу щодо митрополита УПЦ МП Павла Лебедя передали до суду
Сьогодні, 16:40
У Ковелі військовослужбовцю вручили ключі від квартири
Сьогодні, 16:18