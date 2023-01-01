На Волині авто збило жінку на пішохідному переході

На Волині авто збило жінку на пішохідному переході
Неподалік села Березовичі на Волині легковик Peugeot збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

ДТП сталася 20 жовтня орієнтовно після 15:00, повідомляє Суспільне.

Зі слів очевидців, жінка вийшла на зупинці з автобуса та йшла на перехід, аби перейти на іншу сторону траси.
На Волині авто збило жінку на пішохідному переході

Водій легковика їхав з Володимира на Луцьк. Чоловік не впорався з керуванням і злетів з дороги в поле орієнтовно за 50 метрів від пішохідного переходу.
На Волині авто збило жінку на пішохідному переході

Водій автомобіля сказав, що в аварії винен, оскільки поспішав і не дотримався правил дорожнього руху.

60-річну жінку з травмами забрали до Володимирського територіального медичного об'єднання.
На Волині авто збило жінку на пішохідному переході

На місці працює слідчо-оперативна група. Обставини аварії ще встановлюють.

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Теги: ДТП, Волинь
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