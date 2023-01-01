На Волині авто збило жінку на пішохідному переході





ДТП сталася 20 жовтня орієнтовно після 15:00, повідомляє



Зі слів очевидців, жінка вийшла на зупинці з автобуса та йшла на перехід, аби перейти на іншу сторону траси.



Водій легковика їхав з Володимира на Луцьк. Чоловік не впорався з керуванням і злетів з дороги в поле орієнтовно за 50 метрів від пішохідного переходу.



Водій автомобіля сказав, що в аварії винен, оскільки поспішав і не дотримався правил дорожнього руху.



60-річну жінку з травмами забрали до Володимирського територіального медичного об'єднання.



На місці працює слідчо-оперативна група. Обставини аварії ще встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік села Березовичі на Волині легковик Peugeot збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.20 жовтня орієнтовно після 15:00, повідомляє Суспільне Зі слів очевидців, жінка вийшла на зупинці з автобуса та йшла на перехід, аби перейти на іншу сторону траси.Водій легковика їхав з Володимира на Луцьк. Чоловік не впорався з керуванням і злетів з дороги в поле орієнтовно за 50 метрів від пішохідного переходу.Водій автомобіля сказав, що в аварії винен, оскільки поспішав і не дотримався правил дорожнього руху.60-річну жінку з травмами забрали до Володимирського територіального медичного об'єднання.На місці працює слідчо-оперативна група. Обставини аварії ще встановлюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію