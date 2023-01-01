Справу щодо митрополита УПЦ МП Павла Лебедя передали до суду
Сьогодні, 16:40
СБУ завершила розслідування і передала до суду справу митрополита УПЦ (МП) Павла.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебедя), який причетний до підривної діяльності проти України.
За матеріалами СБУ, митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);
▪️ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).
Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави.
Також він називав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.
Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.
Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.
Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебедя), який причетний до підривної діяльності проти України.
За матеріалами СБУ, митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);
▪️ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).
Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави.
Також він називав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.
Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.
Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.
Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині авто збило жінку на пішохідному переході
Сьогодні, 16:46
Справу щодо митрополита УПЦ МП Павла Лебедя передали до суду
Сьогодні, 16:40
У Ковелі військовослужбовцю вручили ключі від квартири
Сьогодні, 16:18
Нагороду полеглого волинянина Євгенія Зінченка отримали батьки
Сьогодні, 16:15