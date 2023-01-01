Справу щодо митрополита УПЦ МП Павла Лебедя передали до суду

Павла.



Про це



Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо



За матеріалами СБУ, митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:



▪️ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);



▪️ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).



Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави.



Також він називав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.



Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.



Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.



Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ завершила розслідування і передала до суду справу митрополита УПЦ (МП)Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебедя) , який причетний до підривної діяльності проти України.▪️ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);▪️ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави.Також він називав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

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