На Волині провели в останню путь Героя Миколу Харківця

Ратнівська громада на Волині сьогодні, 20 жовтня, попрощалася зз села Здомишель.Про це повідомляє Ратнівська громада у фейсбуці.Невимовний сум оповив все село. «Він був таким добряком», - чути з натовпу.«Він до останнього подиху не втрачав віри в перемогу, за яку вірно боровся», - ледь вимовив побратим.«А материнське серце не витримувало ... згорьована матір втрачала свідомість... Вона знайшла в собі сили благословити його на війну й трималася поки не закрили домовину... для неї світ потьмянів...» - йдеться у повідомленні Ратнівської громади.Микола Харківець – солдат-стрілець, який 16 лютого 2023 року був призваний по мобілізації на військову службу. Він з багатодітної сім'ї, де троє братів і троє сестер. Його старший брат Василь сьогодні теж на війні захищає наше майбутнє. У двох одружених доньок полеглого Героя чоловіки теж воюють, один з яких вважається безвісти зниклим. І у дружини загиблого Захисника рідний брат стоїть на захисті держави.«Нехай Господь оберігає всю родину, а Матір Божа та Ангели-охоронці оберігають захисників від окупанта. Ми вічно пам'ятатимемо тебе, наш Воїне. Вічна Тобі шана і слава. Щирі співчуття родині. На жаль, не вистачає слів, щоб хоч трошки полегшити біль сім'ї», - зазначили у Ратнівській громаді.