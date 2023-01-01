«На щиті»: на Волинь повертається Герой Микола Харківець

Миколи Харківця.



Про це повідомили у Ратнівській громаді.



У громаді звернулися до жителів селища Ратне, сіл Шменьки та Здомишель.



За інформацією місцевої влади, сьогодні, 19 жовтня, орієнтовно о 16.00 до рідної домівки повертається полеглий Захисник Харківець Микола Сергійович.



«Просимо відкласти усі справи та зустріти траурний кортеж, покласти квіти на дорогу та долучитись до автосупроводу!» - закликали у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинян закликають гідно зустріти траурний кортеж із тілом полеглого воїнаПро це повідомили у Ратнівській громаді.У громаді звернулися до жителів селища Ратне, сіл Шменьки та Здомишель.За інформацією місцевої влади, сьогодні, 19 жовтня, орієнтовно о 16.00 до рідної домівки повертаєтьсяХарківець Микола Сергійович.«Просимо відкласти усі справи та зустріти траурний кортеж, покласти квіти на дорогу та долучитись до автосупроводу!» - закликали у громаді.

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