«На щиті»: на Волинь повертається Герой Микола Харківець

«На щиті»: на Волинь повертається Герой Микола Харківець
Волинян закликають гідно зустріти траурний кортеж із тілом полеглого воїна Миколи Харківця.

Про це повідомили у Ратнівській громаді.

У громаді звернулися до жителів селища Ратне, сіл Шменьки та Здомишель.

За інформацією місцевої влади, сьогодні, 19 жовтня, орієнтовно о 16.00 до рідної домівки повертається полеглий Захисник Харківець Микола Сергійович.

«Просимо відкласти усі справи та зустріти траурний кортеж, покласти квіти на дорогу та долучитись до автосупроводу!» - закликали у громаді.

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Теги: загиблі, війна
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