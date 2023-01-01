«Українська команда» передала партію дронів бійцям спецзагону «Омега»
Сьогодні, 15:05
Волонтерський штаб «Українська команда» передав чергову партію дронів-камікадзе бійцям загону спеціального призначення «Омега», підрозділу Національної гвардії України.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».
«Бійці загону «Омега» завжди там, де найважче. Сьогодні вони дають гідну відсіч ворогу на Куп’янському напрямку. І, як завжди, налаштовані на перемогу. Впевнені, що ці дрони-камікадзе посилять бойові спроможності наших героїв. Допоможуть їм швидше звільняти нашу землю від окупантів та перетворювати ворожу техніку на металобрухт», - йдеться у повідомленні «Української команди».
Загін спецпризначення «Омега» брав участь в боях за Київ та за Харків, стримував просування ворога під Сєвєродонецьком та Лисичанськом, а також у Донецькій області, зазначили у волонтерському штабі.
Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала партію дронів-камікадзе підлеглим Буданова – розвідникам ГУР.
Також повідомлялося, що волонтери «Української команди» проїхали понад 200 кілометрів вздовж лінії фронту, щоб передати 6 батальйонам та бригадам близько сотні дронів різних модифікацій і тепловізори.
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Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».
«Бійці загону «Омега» завжди там, де найважче. Сьогодні вони дають гідну відсіч ворогу на Куп’янському напрямку. І, як завжди, налаштовані на перемогу. Впевнені, що ці дрони-камікадзе посилять бойові спроможності наших героїв. Допоможуть їм швидше звільняти нашу землю від окупантів та перетворювати ворожу техніку на металобрухт», - йдеться у повідомленні «Української команди».
Загін спецпризначення «Омега» брав участь в боях за Київ та за Харків, стримував просування ворога під Сєвєродонецьком та Лисичанськом, а також у Донецькій області, зазначили у волонтерському штабі.
Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала партію дронів-камікадзе підлеглим Буданова – розвідникам ГУР.
Також повідомлялося, що волонтери «Української команди» проїхали понад 200 кілометрів вздовж лінії фронту, щоб передати 6 батальйонам та бригадам близько сотні дронів різних модифікацій і тепловізори.
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