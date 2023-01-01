«Українська команда» передала партію дронів бійцям спецзагону «Омега»





Про це



«Бійці загону «Омега» завжди там, де найважче. Сьогодні вони дають гідну відсіч ворогу на Куп’янському напрямку. І, як завжди, налаштовані на перемогу. Впевнені, що ці дрони-камікадзе посилять бойові спроможності наших героїв. Допоможуть їм швидше звільняти нашу землю від окупантів та перетворювати ворожу техніку на металобрухт», - йдеться у повідомленні «Української команди».



Загін спецпризначення «Омега» брав участь в боях за Київ та за Харків, стримував просування ворога під Сєвєродонецьком та Лисичанськом, а також у Донецькій області, зазначили у волонтерському штабі.



Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала партію дронів-камікадзе підлеглим Буданова – розвідникам ГУР.



Також повідомлялося, що волонтери «Української команди» проїхали понад 200 кілометрів вздовж лінії фронту, щоб передати 6 батальйонам та бригадам близько сотні дронів різних модифікацій і тепловізори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтерський штаб «Українська команда» передав чергову партію дронів-камікадзе бійцям загону спеціального призначення «Омега», підрозділу Національної гвардії України.Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».«Бійці загону «Омега» завжди там, де найважче. Сьогодні вони дають гідну відсіч ворогу на Куп’янському напрямку. І, як завжди, налаштовані на перемогу. Впевнені, що ці дрони-камікадзе посилять бойові спроможності наших героїв. Допоможуть їм швидше звільняти нашу землю від окупантів та перетворювати ворожу техніку на металобрухт», - йдеться у повідомленні «Української команди».Загін спецпризначення «Омега» брав участь в боях за Київ та за Харків, стримував просування ворога під Сєвєродонецьком та Лисичанськом, а також у Донецькій області, зазначили у волонтерському штабі.Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала партію дронів-камікадзе підлеглим Буданова – розвідникам ГУР.Також повідомлялося, що волонтери «Української команди» проїхали понад 200 кілометрів вздовж лінії фронту, щоб передати 6 батальйонам та бригадам близько сотні дронів різних модифікацій і тепловізори.

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