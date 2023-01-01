Медики: у Луцьку – невисокий рівень захворювання на коронавірус

Медики: у Луцьку – невисокий рівень захворювання на коронавірус
Наразі медики підтвердили 10 випадків захворювання на коронавірус в обласному центрі Волині.

Про це пише ВолиньUA.

Начальник управління охорони здоров'я Луцької міськради Володимир Лотвін розповів: "Із 1469 випадків захворювань на грип і гострі респіраторні інфекції є лише 10 випадків коронавірусу. Це дуже невисокий показник".

Також Володимир Лотвін додав, що усі стаціонарні медичні заклади вже підключено до систем опалення. Амбулаторії перебувають в процесі підключення.


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Теги: лікарі, хвороба
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Коментарі 1
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Нічого, Луцьктепло зараз цей показник підніме!
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