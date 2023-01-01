Медики: у Луцьку – невисокий рівень захворювання на коронавірус





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Начальник управління охорони здоров'я Луцької міськради Володимир Лотвін розповів: "Із 1469 випадків захворювань на грип і гострі респіраторні інфекції є лише 10 випадків коронавірусу. Це дуже невисокий показник".



Також Володимир Лотвін додав, що усі стаціонарні медичні заклади вже підключено до систем опалення. Амбулаторії перебувають в процесі підключення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі медики підтвердили 10 випадків захворювання на коронавірус в обласному центрі Волині.Про це пише ВолиньUA Начальник управління охорони здоров'я Луцької міськрадирозповів: "Із 1469 випадків захворювань на грип і гострі респіраторні інфекції є лише 10 випадків коронавірусу. Це дуже невисокий показник".Також Володимир Лотвін додав, що усі стаціонарні медичні заклади вже підключено до систем опалення. Амбулаторії перебувають в процесі підключення.

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