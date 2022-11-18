У Луцьку поліцейські затримали наркоторговця
Сьогодні, 15:24
Правоохоронці задокументували злочинну діяльність 30-річного лучанина, пов’язану із збутом психотропних та наркотичних речовин на території області. Поліцейські також встановили спільників зловмисника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 18 жовтня, за місцем їх проживання провели санкціоновані обшуки, в результаті яких вилучили психотропну речовину амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, гроші, мобільні телефони та інші речові докази.
Збувача затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Окрім цього, щодо його спільника, 27-річного лучанина, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 18 жовтня, за місцем їх проживання провели санкціоновані обшуки, в результаті яких вилучили психотропну речовину амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, гроші, мобільні телефони та інші речові докази.
Збувача затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Окрім цього, щодо його спільника, 27-річного лучанина, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
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