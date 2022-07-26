14-річний ковельчанин викрав з літньої кухні місцевої жительки 10 тисяч гривень, гвинтівку та набої





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Особу зловмисника встановили оперативники, викрадені речі вилучили. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.



У ніч на 17 жовтня невідомий через вікно проник в приміщення літньої кухні 35-річної ковельчанки та викрав понад 10 тис. грн., пневматичну гвинтівку та набої до неї. Сума завданих матеріальних збитків склала понад 15 тис. грн.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-кінологи із службовою собакою.



Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 14-річний місцевий житель. Усе викрадене вилучили.



За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі неповнолітній обікрав місцеву жительку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Особу зловмисника встановили оперативники, викрадені речі вилучили. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.У ніч на 17 жовтня невідомий через вікно проник в приміщення літньої кухні 35-річної ковельчанки та викрав понад 10 тис. грн., пневматичну гвинтівку та набої до неї. Сума завданих матеріальних збитків склала понад 15 тис. грн.На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-кінологи із службовою собакою.Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 14-річний місцевий житель. Усе викрадене вилучили.За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану триває досудове розслідування.

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