Зі сльозами на очах на Волині прощалися із Героєм Тарасом Максимчуком

Зі сльозами на очах на Волині прощалися із Героєм Тарасом Максимчуком
У Маневицькій громаді на Волині попрощалися з загиблим Героєм Тарасом Максимчуком.

Про це у фейсбуці повідомляє Маневицька селищна рада.
До когорти Воїнів Небесного Легіону долучився 48-річний Тарас Максимчук. Він виріс у багатодітній родині у селі Цміни (ст. Новий Чорторийськ). Після одруження разом з дружиною та сином проживав у Чорторийську, займався сільським господарством, працював залізничником. Не цурався ніякої роботи, був привітним, добрим душею та завжди відкритим до спілкування з односельцями.

Захищати Батьківщину від російського окупанта пішов у квітні 2023 року. Вдома на нього з нетерпінням чекали батьки, дружина, син та велика родина. 13 жовтня 2023 року виконуючи бойове завдання на території Харківської області в результаті ворожого обстрілу відважний боєць загинув.

Напередодні домовину з тілом захисника України навколішки, схиливши голови у пошані, зустрічали мешканці громади. Чин похорону за упокій душі українського бійця звершили у Свято-Успенському храмі. Прощалися з загиблим зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати рідні, односельчани, жителі навколишніх сіл, друзі, представники влади та військові.

«Вічна пам’ять Герою, який загинув за вільну та незалежну державу. Щирі співчуття родині», - повідомили у селищній раді.


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Теги: загиблі, війна
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Коментарі 1
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Слава герою!!! Вічна пам"ять!!!!
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