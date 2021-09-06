Завтра у центрі Луцька жінкам безоплатно робитимуть мамографію
Сьогодні, 16:30
В п'ятницю, 20 жовтня, з 10:00 до 16:00 у центрі Луцька жінкам безоплатно робитимуть мамографію.
Про це повідомили у Фонді боротьби з раком.
На Театральному майдані в Луцьку працюватиме мамограф. Кожна охоча лучанка зможе обстежити свої груди у спеціаліста.
20 жовтня в Україні відзначають день боротьби з раком молочної залози. Благодійна організація «Фонд боротьби з раком» спільно з Обласним медичним центром онкології Волинської обласної клінічної лікарні ініціювала виїзне обстеження жінок на рак молочної залози.
Спеціалізований автомобіль онкоцентру буде розміщений на Театральному майдані з 10:00 до 16:00. Прийом відбуватиметься в форматі живої черги.
Захід триватиме в межах кампанії «Рожевий жовтень» – місяця боротьби проти раку молочної залози.
Що таке мамографія?
Це дослідження за допомогою рентгенівського апарату – мамографа. Процедура дозволяє виявити злоякісні й доброякісні утворення та аномальний розвиток тканини в молочних залозах на початкових стадіях.
Кому рекомендована ця процедура:
- жінки після 40 років;
- жінки будь-якого віку, у яких є підозра на пухлинні новоутворення, виявлені під час мануального огляду чи УЗД дослідженні;
- жінки будь-якого віку, у яких найближчі прямі родички мали/мають рак молочної залози.
- жінки, які піклуються про своє здоровʼя та бажають перевіритися для профілактики.
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Про це повідомили у Фонді боротьби з раком.
На Театральному майдані в Луцьку працюватиме мамограф. Кожна охоча лучанка зможе обстежити свої груди у спеціаліста.
20 жовтня в Україні відзначають день боротьби з раком молочної залози. Благодійна організація «Фонд боротьби з раком» спільно з Обласним медичним центром онкології Волинської обласної клінічної лікарні ініціювала виїзне обстеження жінок на рак молочної залози.
Спеціалізований автомобіль онкоцентру буде розміщений на Театральному майдані з 10:00 до 16:00. Прийом відбуватиметься в форматі живої черги.
Захід триватиме в межах кампанії «Рожевий жовтень» – місяця боротьби проти раку молочної залози.
Що таке мамографія?
Це дослідження за допомогою рентгенівського апарату – мамографа. Процедура дозволяє виявити злоякісні й доброякісні утворення та аномальний розвиток тканини в молочних залозах на початкових стадіях.
Кому рекомендована ця процедура:
- жінки після 40 років;
- жінки будь-якого віку, у яких є підозра на пухлинні новоутворення, виявлені під час мануального огляду чи УЗД дослідженні;
- жінки будь-якого віку, у яких найближчі прямі родички мали/мають рак молочної залози.
- жінки, які піклуються про своє здоровʼя та бажають перевіритися для профілактики.
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