США регулярно передаватимуть Україні ракети ATACMS





Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "



Кулеба ствердно відповів на питання, чи означає поставка першою партії ATACMS те, що США передаватимуть їх постійно і у більшій кількості.



За словами глави українського МЗС, це прямий результат домовленостей між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом, які були досягнуті у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня.



"Якщо прочитати між рядків виступ президента Зеленського після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення…Тому дякуємо Сполученим Штатам за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці", – зазначив Кулеба.



Він також сподівається, що у майбутньому Україна отримає ракети ATACMS, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США здійснюватимуть постачання далекобійних ракет ATACMS Україні на постійній основі.Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив міністр закордонних справ, повідомляє " Європейська правда ".Кулеба ствердно відповів на питання, чи означає поставка першою партії ATACMS те, що США передаватимуть їх постійно і у більшій кількості.За словами глави українського МЗС, це прямий результат домовленостей між президентами, які були досягнуті у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня."Якщо прочитати між рядків виступ президента Зеленського після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення…Тому дякуємо Сполученим Штатам за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці", – зазначив Кулеба.Він також сподівається, що у майбутньому Україна отримає ракети ATACMS, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

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