США регулярно передаватимуть Україні ракети ATACMS

США регулярно передаватимуть Україні ракети ATACMS
США здійснюватимуть постачання далекобійних ракет ATACMS Україні на постійній основі.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба ствердно відповів на питання, чи означає поставка першою партії ATACMS те, що США передаватимуть їх постійно і у більшій кількості.

За словами глави українського МЗС, це прямий результат домовленостей між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом, які були досягнуті у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня.

"Якщо прочитати між рядків виступ президента Зеленського після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення…Тому дякуємо Сполученим Штатам за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці", – зазначив Кулеба.

Він також сподівається, що у майбутньому Україна отримає ракети ATACMS, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ракети, США
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ігнор» повістки обійшовся волинянину у 50 тисяч
Сьогодні, 17:10
Олег Сенцов отримав поранення на фронті
Сьогодні, 16:53
США регулярно передаватимуть Україні ракети ATACMS
Сьогодні, 16:45
Завтра у центрі Луцька жінкам безоплатно робитимуть мамографію
Сьогодні, 16:30
Зі сльозами на очах на Волині прощалися із Героєм Тарасом Максимчуком
Сьогодні, 16:21
Схожі новини
NBC: Байден пообіцяв Зеленському передати далекобійні ракети NBC: Байден пообіцяв Зеленському передати далекобійні ракети
22 вересень, 18:16
США поки не передадуть Україні ATACMS США поки не передадуть Україні ATACMS
21 вересень, 21:06
США близькі до передачі Україні далекобійних ракетних систем ATACMS США близькі до передачі Україні далекобійних ракетних систем ATACMS
29 червень, 22:16
Пентагон підтвердив, що «Москву» потопили українські ракети Пентагон підтвердив, що «Москву» потопили українські ракети
15 квітень, 2022, 22:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через потепління у Луцьку на вихідні відключать опалення
Сьогодні, 17:25
 0
«Ігнор» повістки обійшовся волинянину у 50 тисяч
Сьогодні, 17:10
 0
Олег Сенцов отримав поранення на фронті
Сьогодні, 16:53
 0
США регулярно передаватимуть Україні ракети ATACMS
Сьогодні, 16:45
 0
Завтра у центрі Луцька жінкам безоплатно робитимуть мамографію
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8