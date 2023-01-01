«Ігнор» повістки обійшовся волинянину у 50 тисяч





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Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, 10 лютого цього року за підсумками ВЛК чоловік був визнаний придатним до служби. 13 лютого йому вручили повістку, у якій було вказано, що за три дні він повинен прибути в ТЦК для подальшого проходження військової служби. Однак чоловік так і не з’явився. Тож щодо Василя Н. відкрили кримінальне провадження за ст. 336 ККУ (ухилення від призову).



В процесі розслідування чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. У ній він повністю визнав провину і погодився сплатити штраф.



«Свою поведінку щодо неявки для проходження військової служби пояснив сукупністю негативних обставин, які існували на той час, зокрема власним незадовільним станом здоров’я, оскільки він фактично нічого не бачить без окулярів, а також станом здоров`я матері, яка потрапила у лікарню і нещодавно померла. Сподівається на розсудливе використання державою його вмінь і навичок для захисту від військової агресії», – наводять пояснення чоловіка у вироку.



Суддя Тетяна Денисюк угоду затвердила і призначила чоловікові 51 тис. грн штрафу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині суд оштрафував на понад 50 тисяч гривень чоловіка, який проігнорував повістку до територіального центру комплектування для відправки на службу.Про це пише Zaxid.net Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, 10 лютого цього року за підсумками ВЛК чоловік був визнаний придатним до служби. 13 лютого йому вручили повістку, у якій було вказано, що за три дні він повинен прибути в ТЦК для подальшого проходження військової служби. Однак чоловік так і не з’явився. Тож щодовідкрили кримінальне провадження за ст. 336 ККУ (ухилення від призову).В процесі розслідування чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. У ній він повністю визнав провину і погодився сплатити штраф.«Свою поведінку щодо неявки для проходження військової служби пояснив сукупністю негативних обставин, які існували на той час, зокрема власним незадовільним станом здоров’я, оскільки він фактично нічого не бачить без окулярів, а також станом здоров`я матері, яка потрапила у лікарню і нещодавно померла. Сподівається на розсудливе використання державою його вмінь і навичок для захисту від військової агресії», – наводять пояснення чоловіка у вироку.Суддяугоду затвердила і призначила чоловікові 51 тис. грн штрафу.

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