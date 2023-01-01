Через потепління у Луцьку на вихідні відключать опалення





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На вихідні у Луцьку вимкнуть опалення, все через потепління. Синоптики у суботу прогнозують до 21°C тепла вдень, у неділю – до +19°C. Температура нічної пори коливатиметься від +11°C до +14°C.



«У нас є досвід призупиняти опалювальний сезон. На вихідних буде тепло, ми опалювати не будемо. У нас багато котелень споживачів обладнані ІТП, які в нас на балансі, ці іТП мають автоматику погодного. регулювання, за високої температури навколишнього середовища там клапани поспрацьовують і теплоносій в будинки подаватися не буде. На інших котельнях ми знаємо що робити, щоб обмежити споживання енергоресурсів, і мінімізувати ці проблеми, що виникають при потеплінні», – зазначив директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський.



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