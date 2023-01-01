Олег Сенцов отримав поранення на фронті

Олег Сенцов отримав поранення на фронті.



Про це Олег Сенцов



"Знов поранення, та знов не важке - спіймав уламок у бік",- йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у липні 2023 року колишній політв'язень Кремля, український режисер і військовий



Також у червні Сенцову присвоїли звання молодший лейтенант.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український режисер, колишній політв'язень, а тепер військовийотримав поранення на фронті.Про це Олег Сенцов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці."Знов поранення, та знов не важке - спіймав уламок у бік",- йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у липні 2023 року колишній політв'язень Кремля, український режисер і військовий Олег Сенцов отримав контузію на фронті Також у червні Сенцову присвоїли звання молодший лейтенант.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію