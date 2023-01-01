Олег Сенцов отримав поранення на фронті
Сьогодні, 16:53
Український режисер, колишній політв'язень, а тепер військовий Олег Сенцов отримав поранення на фронті.
Про це Олег Сенцов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Знов поранення, та знов не важке - спіймав уламок у бік",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у липні 2023 року колишній політв'язень Кремля, український режисер і військовий Олег Сенцов отримав контузію на фронті.
Також у червні Сенцову присвоїли звання молодший лейтенант.
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Про це Олег Сенцов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Знов поранення, та знов не важке - спіймав уламок у бік",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у липні 2023 року колишній політв'язень Кремля, український режисер і військовий Олег Сенцов отримав контузію на фронті.
Також у червні Сенцову присвоїли звання молодший лейтенант.
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