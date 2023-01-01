У громаді на Волині розпочали виробництво окопних свічок





Про це повідомляє Підгайцівська громада у фейсбуці.



Нещодавно у громаді оголосили про збір матеріалів: бляшанок, картону, воску, парафіну. Тож, завдяки активності вчителів, батьків, школярів, які збирали матеріал, а деякі школи передали вже готові свічки, а також донатам на матеріал, процес виготовлення окопних свічок розпочали у будинку культури села Підгайці.



Сьогодні, 19 жовтня, вдалось відправити першу партію свічок бійцям на Харківському напрямку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із приходом холодів воїни ЗСУ потребують окопних свічок, тож у Підгайцівській громаді над їх виготовленням працюють волонтери, заклади освіти, культури, старостати та всі небайдужі.Про це повідомляє Підгайцівська громада у фейсбуці.Нещодавно у громаді оголосили про збір матеріалів: бляшанок, картону, воску, парафіну. Тож, завдяки активності вчителів, батьків, школярів, які збирали матеріал, а деякі школи передали вже готові свічки, а також донатам на матеріал, процес виготовлення окопних свічок розпочали у будинку культури села Підгайці.Сьогодні, 19 жовтня, вдалось відправити першу партію свічок бійцям на Харківському напрямку.

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