У громаді на Волині розпочали виробництво окопних свічок
Сьогодні, 18:01
Із приходом холодів воїни ЗСУ потребують окопних свічок, тож у Підгайцівській громаді над їх виготовленням працюють волонтери, заклади освіти, культури, старостати та всі небайдужі.
Про це повідомляє Підгайцівська громада у фейсбуці.
Нещодавно у громаді оголосили про збір матеріалів: бляшанок, картону, воску, парафіну. Тож, завдяки активності вчителів, батьків, школярів, які збирали матеріал, а деякі школи передали вже готові свічки, а також донатам на матеріал, процес виготовлення окопних свічок розпочали у будинку культури села Підгайці.
Сьогодні, 19 жовтня, вдалось відправити першу партію свічок бійцям на Харківському напрямку.
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Про це повідомляє Підгайцівська громада у фейсбуці.
Нещодавно у громаді оголосили про збір матеріалів: бляшанок, картону, воску, парафіну. Тож, завдяки активності вчителів, батьків, школярів, які збирали матеріал, а деякі школи передали вже готові свічки, а також донатам на матеріал, процес виготовлення окопних свічок розпочали у будинку культури села Підгайці.
Сьогодні, 19 жовтня, вдалось відправити першу партію свічок бійцям на Харківському напрямку.
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