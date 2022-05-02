Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:21
58-річного Ігоря Лисецького, який лікувався у луцькій лікарні, працівники терцентру соціального обслуговування Луцької міської ради, привезли до покинутої хати в селі Білосток Торчинської громади, в якій ніхто не проживає понад 10 років. В будинку вибиті вікна, немає дверей та й загалом умови непридатні для життя. Ігор Лисецький має серйозні проблеми зі здоров’ям, погано ходить, відтак сам собі ради не дає.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли мешканці села Білосток.
Адміністраторка відділу з організації надання адміністративних послуг Торчинської селищної ради Неля Мигдаль розповіла, що 17 жовтня по обіді двоє жінок, які представилися працівницями Луцького міського терцентру, на бусі привезли Ігоря Лисецького в будинок в селі Білосток.
«Хата більше десяти років стоїть пусткою, там нема жодних умов, а скоро ж зима. Ті дві жіночки сказали нам: «У подарунок залишили вам Ігоря Лисецького, з теплим одіялом та лотком з їжею, далі розбирайтесь самі», - розповіла пані Неля.
Вона одразу повідомила Торчинську селищну раду та старосту Білостоцького старостату.
«Я забила на сполох - треба щось терміново робити! Привезли, покинули хвору людину…», - повідомила працівниця селищної ради.
Староста сіл та Білосток, Горзин, Садів та Кошів Іван Шендюх розповів, що ні Ігоря Лисецького, ні жодного із його родичів у старостаті не знають. Єдине, що відомо – він має право власності на занедбаний будинок у Білостоці.
У терцентрі Луцької міської ради кажуть, що Ігоря Лисецького відвезли до будинку в Білостоці за його усної згоди.
«Він протягом 20 днів перебував на лікуванні у міській лікарні Луцька. Коли вже підійшов час до виписки, він сказав, що йому немає куди йти, що піде на лавку і буде там сидіти. Нам підтвердили в Білостоці, що на Лисецького є зареєстрована хата і він дав згоду, щоб його туди завезти з лікарні. Ми продуктів йому дали на місяць, тушонки, крупа і олія, і цукор, і чай, і консерви… Ми його голого не відправили. Труси, покривала, одіяла – ми йому все загрузили. Там біля хати все заросло, вікон немає, дверей немає, але якби він своєї згоди не дав, ми б не завезли», - розповіла директорка терцентру соціального обслуговування Луцької міської громади Галина Шатецька.
ЩО ЗАРАЗ З ІГОРЕМ ЛИСЕЦЬКИМ?
Відомо, що він перебуває у Торчинській лікарні, куди його поклали ввечері того ж дня, що й привезли в хату-пустку.
Старостат склав акт обстеження будинку та передав до управління соцзахисту Торчинської селищної ради, де вивчають питання, що робити із Ігорем Лисецьким далі.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли мешканці села Білосток.
Адміністраторка відділу з організації надання адміністративних послуг Торчинської селищної ради Неля Мигдаль розповіла, що 17 жовтня по обіді двоє жінок, які представилися працівницями Луцького міського терцентру, на бусі привезли Ігоря Лисецького в будинок в селі Білосток.
«Хата більше десяти років стоїть пусткою, там нема жодних умов, а скоро ж зима. Ті дві жіночки сказали нам: «У подарунок залишили вам Ігоря Лисецького, з теплим одіялом та лотком з їжею, далі розбирайтесь самі», - розповіла пані Неля.
Вона одразу повідомила Торчинську селищну раду та старосту Білостоцького старостату.
«Я забила на сполох - треба щось терміново робити! Привезли, покинули хвору людину…», - повідомила працівниця селищної ради.
Староста сіл та Білосток, Горзин, Садів та Кошів Іван Шендюх розповів, що ні Ігоря Лисецького, ні жодного із його родичів у старостаті не знають. Єдине, що відомо – він має право власності на занедбаний будинок у Білостоці.
У терцентрі Луцької міської ради кажуть, що Ігоря Лисецького відвезли до будинку в Білостоці за його усної згоди.
«Він протягом 20 днів перебував на лікуванні у міській лікарні Луцька. Коли вже підійшов час до виписки, він сказав, що йому немає куди йти, що піде на лавку і буде там сидіти. Нам підтвердили в Білостоці, що на Лисецького є зареєстрована хата і він дав згоду, щоб його туди завезти з лікарні. Ми продуктів йому дали на місяць, тушонки, крупа і олія, і цукор, і чай, і консерви… Ми його голого не відправили. Труси, покривала, одіяла – ми йому все загрузили. Там біля хати все заросло, вікон немає, дверей немає, але якби він своєї згоди не дав, ми б не завезли», - розповіла директорка терцентру соціального обслуговування Луцької міської громади Галина Шатецька.
ЩО ЗАРАЗ З ІГОРЕМ ЛИСЕЦЬКИМ?
Відомо, що він перебуває у Торчинській лікарні, куди його поклали ввечері того ж дня, що й привезли в хату-пустку.
Старостат склав акт обстеження будинку та передав до управління соцзахисту Торчинської селищної ради, де вивчають питання, що робити із Ігорем Лисецьким далі.
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