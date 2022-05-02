Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО

58-річного, який лікувався у луцькій лікарні, працівники терцентру соціального обслуговування Луцької міської ради, привезли до покинутої хати в селі Білосток Торчинської громади, в якій ніхто не проживає понад 10 років. В будинку вибиті вікна, немає дверей та й загалом умови непридатні для життя. Ігор Лисецький має серйозні проблеми зі здоров’ям, погано ходить, відтак сам собі ради не дає.Про церозповіли мешканці села Білосток.Адміністраторка відділу з організації надання адміністративних послуг Торчинської селищної радирозповіла, що 17 жовтня по обіді двоє жінок, які представилися працівницями Луцького міського терцентру, на бусі привезли Ігоря Лисецького в будинок в селі Білосток.Вона одразу повідомила Торчинську селищну раду та старосту Білостоцького старостату.Староста сіл та Білосток, Горзин, Садів та Кошіврозповів, що ні Ігоря Лисецького, ні жодного із його родичів у старостаті не знають. Єдине, що відомо – він має право власності на занедбаний будинок у Білостоці.У терцентрі Луцької міської ради кажуть, що Ігоря Лисецького відвезли до будинку в Білостоці за його усної згоди.Відомо, що він перебуває у Торчинській лікарні, куди його поклали ввечері того ж дня, що й привезли в хату-пустку.Старостат склав акт обстеження будинку та передав до управління соцзахисту Торчинської селищної ради, де вивчають питання, що робити із Ігорем Лисецьким далі.