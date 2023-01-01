На Волині бабусю оштрафували на 8,5 тисячі, бо обміняла 20 злотих не в банку

На Волині бабусю оштрафували на 8,5 тисячі, бо обміняла 20 злотих не в банку
На Волині пенсіонерку оштрафували на 8,5 тисячі гривень, оскільки вона намагалася обміняти 20 злотих не у банківській установі.

Про це пише ТСН.

У постанові Володимирського міського суду йдеться, що 27 вересня пенсіонерка поблизу місцевого ринку обміняла 20 злотих на 174 гривні.

Це зафіксували правоохоронні органи та склали протокол про адміністративне порушення. Пенсіонерку звинуватили у порушенні ст. 6 Закону України "Про валюту і валютні операції".

На суді жінка провину визнала та розкаялась.

Володимир-Волинський міський суд визнав жінку винною за ст. 162 КУпАП. її оштрафували на 8500 грн та конфіскували 20 злотих. Також вона повинна сплатити 537 грн судового збору. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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Теги: суд, Волинь
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