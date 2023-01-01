У Музею волинської ікони – ювілей
Сьогодні, 18:38
Музей волинської ікони сьогодні, 19 жовтня, відзначає своє 30-річчя.
З цієї нагоди в закладі відбулась урочиста академія та пленарне засідання ХХІХ-ї міжнародної наукової конференції “Волинська ікона: дослідження та реставрація”, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Привітати музейників з ювілеєм прийшла заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк. Вона з приємністю відзначила, що в цей непростий час музей відновив свою роботу та привітала колектив закладу.
“30-ть — це багато чи мало? Можна багато дискутувати. Як для установи, яка почала свій непростий шлях з моменту створення нашої держави — це визначна дата, це дата, якщо порівнювати з історією розвитку людини — найплідніший період, коли людина в розквіті сил та ідей, тому, я впевнена, що ваша річниця — це новий старт, який буде продовжуватись”, - сказала вона.
Вона також вручила колективу Музею волинської ікони подяку Луцького міського голови, а начальниця управління культури міськради Тетяна Гнатів для потреб музею та майбутні заходи подарувала сертифікат на 5 тисяч гривень.
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З цієї нагоди в закладі відбулась урочиста академія та пленарне засідання ХХІХ-ї міжнародної наукової конференції “Волинська ікона: дослідження та реставрація”, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Привітати музейників з ювілеєм прийшла заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк. Вона з приємністю відзначила, що в цей непростий час музей відновив свою роботу та привітала колектив закладу.
“30-ть — це багато чи мало? Можна багато дискутувати. Як для установи, яка почала свій непростий шлях з моменту створення нашої держави — це визначна дата, це дата, якщо порівнювати з історією розвитку людини — найплідніший період, коли людина в розквіті сил та ідей, тому, я впевнена, що ваша річниця — це новий старт, який буде продовжуватись”, - сказала вона.
Вона також вручила колективу Музею волинської ікони подяку Луцького міського голови, а начальниця управління культури міськради Тетяна Гнатів для потреб музею та майбутні заходи подарувала сертифікат на 5 тисяч гривень.
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