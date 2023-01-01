5 кроків до здорової печінки: поради волинських лікарів

Волинські медики підкреслюють важливість здорового способу життя для уникнення проблем із печінкою.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб у фейсбуці.Печінка виконує близько 500 важливих функцій. Зокрема, регулює рівень холестерину, виробляє жовч, яка допомагає засвоювати жири, регулює надходження необхідних вітамінів і мінералів, таких як залізо та мідь. Вона синтезує, зберігає та забезпечує організм глюкозою, коли немає інших джерел енергії, регулює рівень гормонів.Печінка здатна боротися з інфекціями та фільтрувати шкідливі речовини з крові. Для печінки все це — рутинна робота.Якщо ваша печінка перестане працювати, токсини будуть накопичуватися, ви не зможете перетравлювати їжу, а ліки ніколи не виведуться з вашого тіла. Насправді без печінки ми й тижня не прожили б.Печінка здатна до регенерації. Проте цей процес не безкінечний. Печінку може пошкодити інфікування вірусами гепатитів А, В, С, вживання алкоголю та ожиріння.Цироз, при якому клітини печінки заміщуються рубцевою тканиною, може завадити печінці виконувати свої важливі функції. Те ж можна сказати і про неалкогольну жирову хворобу печінки, поширену серед людей із надмірною вагою.На початку проблеми із печінкою помітити складно. Але з погіршенням стану ви можете помічати такі прояви, як жовтяниця, біль у животі, нудота, втрата апетиту.Щоб уникнути захворювань печінки, дотримуйтеся таких порад:1. Не вживайте алкоголь. Коли алкоголь досягає печінки, він виробляє токсичний фермент — ацетальдегід. Він може пошкодити клітини печінки і призвести до незворотного рубцювання, а також пошкодити й інші органи, зокрема, слизову оболонку шлунка, і спричинити гастрит або виразку. Якщо ви продовжуєте надмірно пити, наслідки можуть бути тяжкими: руйнування клітин печінки, накопичення жирових відкладень у печінці (жирова дистрофія печінки) або запалення печінки (алкогольний гепатит), цироз чи навіть рак печінки.2. Підтримуйте здорову вагу. Підтримка здорової ваги — одна з найкращих речей, яку ви можете зробити для всього тіла, зокрема для печінки. Якщо у вас ожиріння або навіть трохи надмірна вага, вам загрожує ожиріння печінки, яке може призвести до неалкогольної жирової хвороби печінки.3. Уникайте ризикованої поведінки і профілактуйте вірусні гепатити А, В та С• Зробіть щеплення. Щеплення від вірусного гепатиту В із 2001 року включене в Національний календар щеплень і доступне всім дітям. Тому, якщо винародилися до 2001 року, імовірно, що у вас щеплення від гепатиту В немає. Обмежень до щеплення за віком немає, тож зверніться до свого лікаря та проконсультуйтеся щодо отримання вакцини. Щеплення від вірусного гепатиту А (жовтуха) не включене до Календаря щеплень, тож його варто придбати власним коштом. Дітям її можна вводити з 12 місяців життя з інтервалом між дозами 6–12 місяців. За такою ж схемою можуть вакцинуватися й дорослі.• Практикуйте безпечний секс. Вірусні гепатити B і C можуть передаватися через кров, сперму та інші біологічні рідини. Тож пам’ятайте про правило № 1 безпечного сексу — захищений секс під час кожного сексуального контакту.• Мийте руки. Вірусний гепатит А передається при контакті з інфікованою їжею чи водою. Обов’язково мийте руки з милом упродовж 40 секунд відразу після туалету, зміни підгузника, перед приготуванням або прийом їжі. Це простий і легкий спосіб уберегтися від небезпечних інфекцій, які можуть призвести до хвороб печінки.• Не діліться засобами особистої гігієни. Такими предметами як засоби для гоління, зубні щітки, манікюрні ножиці легко травмуватися, тож на них можуть бути залишки крові або інших рідин організму.• Використовуйте тільки стерилізовані інструменти для тату й пірсингу. Недбала обробка інструментів у салоні краси або тату-салоні може стати причиною інфікування гепатитом.4. Проходьте регулярні медичні огляди. Вчасно звертайтеся до сімейного лікаря та регулярно проходьте профілактичні огляди.5. Вживайте ліки відповідально. Часто люди самостійно діагностують і лікують свої проблеми зі здоров’ям. Але без консультації з лікарем, ви можете наразитися на ризик небезпечних побічних ефектів від неконтрольованого прийому ліків. Як основний орган, який знешкоджує більшість ліків, добавок і вітамінів, печінка вразлива для токсичних наслідків самолікування.