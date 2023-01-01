Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Завтра – хмарно. Вночі значний дощ. Вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в Луцьку вночі 7-9° тепла, вдень 15-17° тепла.

По області вночі 5-10° тепла, вдень 12-17° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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