Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Завтра – хмарно. Вночі значний дощ. Вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.



Температура в Луцьку вночі 7-9° тепла, вдень 15-17° тепла.



По області вночі 5-10° тепла, вдень 12-17° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Завтра – хмарно. Вночі значний дощ. Вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура в Луцьку вночі 7-9° тепла, вдень 15-17° тепла.По області вночі 5-10° тепла, вдень 12-17° тепла.

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