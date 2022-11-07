Волинь - серед лідерів: області, де зафіксовано найбільшу кількість ухилянтів
Сьогодні, 20:25
Правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. Як повідомили представники Національної поліції, найбільшу кількість кримінальних проваджень відкрили у Закарпатській області - 936.
Про це інформує "Дзеркало тижня".
На другому місці - Дніпропетровська область (669 справ), далі Миколаївська область ( 583), Львівська ( 528), Волинська (460), Вінницька ( 460), Чернівецька (424), Харківська ( 389), Рівненська ( 360), Тернопільська ( 342), Сумська ( 336).
При цьому підозру отримали з цієї кількості ухилянтів тільки 2015 осіб. Найбільше на Закарпатті – 322, Волині – 193, Рівненщині – 166, Львівщині – 156, Дніпропетровщині – 146, Полтавщині – 116, Миколаївщині – 92, Тернопільщині та Харківщині – по 88, Житомирщині – восьмеро, Івано-Франківщині та Чернігівщині – по 70, Вінниччині – 62.
До суду передали 1877 обвинувальних актів. Так само лідирує Закарпатська область – 297. Далі йдуть: Волинь – 171, Рівненщина – 159, Львівщина – 141, Дніпропетровщина – 138, Полтавщина – 108.
Тих, хто ухиляється, шукають в Україні та за кордоном, і в разі доведення фальшування довідок для виїзду за кордон чоловіків — потенційних мобілізованих повертатимуть через процедуру екстрадиції. Принаймні про це кажуть народні депутати.
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Про це інформує "Дзеркало тижня".
На другому місці - Дніпропетровська область (669 справ), далі Миколаївська область ( 583), Львівська ( 528), Волинська (460), Вінницька ( 460), Чернівецька (424), Харківська ( 389), Рівненська ( 360), Тернопільська ( 342), Сумська ( 336).
При цьому підозру отримали з цієї кількості ухилянтів тільки 2015 осіб. Найбільше на Закарпатті – 322, Волині – 193, Рівненщині – 166, Львівщині – 156, Дніпропетровщині – 146, Полтавщині – 116, Миколаївщині – 92, Тернопільщині та Харківщині – по 88, Житомирщині – восьмеро, Івано-Франківщині та Чернігівщині – по 70, Вінниччині – 62.
До суду передали 1877 обвинувальних актів. Так само лідирує Закарпатська область – 297. Далі йдуть: Волинь – 171, Рівненщина – 159, Львівщина – 141, Дніпропетровщина – 138, Полтавщина – 108.
Тих, хто ухиляється, шукають в Україні та за кордоном, і в разі доведення фальшування довідок для виїзду за кордон чоловіків — потенційних мобілізованих повертатимуть через процедуру екстрадиції. Принаймні про це кажуть народні депутати.
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