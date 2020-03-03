Волинянці лікарі видалили 20-кілограмову ракову пухлину

Волинянці лікарі видалили 20-кілограмову ракову пухлину
Величезну ракову пухлину масою до 20 кілограмів розмірами 40х27х25 сантиметрів видалили пацієнтці у Волинському онкоцентрі Волинської обласної клінічної лікарні.

Про це повідомив у Фейсбуку речник медзакладу Андрій Гнатюк.

Проблему жінка запідозрила пів року тому, коли почала швидко поправлятися, та спочатку особливого занепокоєння це не викликало.

«Тест на вагітність виявився негативним, та й родичі заспокоювали: то така конституція тіла, яка передалася у спадок. Мовляв, мама, теж повна. Попри й так невисоку вагу, жінка сіла на дієту, і начебто худла, а живіт розростався. І вперше за 10 років усе ж звернулася до гінеколога. На УЗД виявили пухлину, жінці діагностували рак яєчників. Відтягувати з операцією не було куди, оскільки пухлина могла лопнути і спричинити сильну кровотечу. Це призвело би до великої втрати крові і, зрештою, до летального випадку. Також існувала велика загроза ураження інших органів, і врятувати пацієнтку було би значно важче», – йдеться у повідомленні.

Операція на чолі з Іваном Сінєльніковим у складі хірургів Юлії Матюшко, Юлії Шевчук, інтерном Анною Денисюк та анестезіологом Романом Шурготом тривала 2 години. Гістологія підтвердила рак.

Лікарі попередньо встановили першу А стадію захворювання. Інших розростань навколо не виявили, проте взяли необхідну кількість біопсій, аби остаточно зрозуміти ступінь ураження.

Наразі пацієнтка почувається задовільно, до отримання всіх результатів обстежень перебуватиме в онкоцентрі.

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Теги: операція, рак, ВОКЛ
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