Письменник Ілларіон Павлюк очолить пресслужбу в Міноборони
Сьогодні, 21:19
Письменник та офіцер Збройних Сил України Ілларіон Павлюк обійме посаду начальника управління преси та інформації у Міністерстві оборони.
Про це 19 жовтня повідомив сам Павлюк на своїй сторінці у Facebook.
"Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую Міністру оборони за те, що повірив в мене й мою команду", — йдеться у його публікації.
До цього Павлюк служив у ГУР: "Неймовірно гордий правом носити сову на шевроні, яке мав ці півтора року. Можу щиро сказати, що служити в ГУР мені пощастило. Не випало, не трапилось, а саме пощастило. Командири були справжніми лідерами та бойовими побратимами. Ціную це".
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Про це 19 жовтня повідомив сам Павлюк на своїй сторінці у Facebook.
"Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую Міністру оборони за те, що повірив в мене й мою команду", — йдеться у його публікації.
До цього Павлюк служив у ГУР: "Неймовірно гордий правом носити сову на шевроні, яке мав ці півтора року. Можу щиро сказати, що служити в ГУР мені пощастило. Не випало, не трапилось, а саме пощастило. Командири були справжніми лідерами та бойовими побратимами. Ціную це".
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