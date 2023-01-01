Письменник Ілларіон Павлюк очолить пресслужбу в Міноборони

Письменник та офіцер Збройних Сил Україниобійме посаду начальника управління преси та інформації у Міністерстві оборони.Про це 19 жовтня повідомив сам Павлюк на своїй сторінці у Facebook."Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую Міністру оборони за те, що повірив в мене й мою команду", — йдеться у його публікації.До цього Павлюк служив у ГУР: "Неймовірно гордий правом носити сову на шевроні, яке мав ці півтора року. Можу щиро сказати, що служити в ГУР мені пощастило. Не випало, не трапилось, а саме пощастило. Командири були справжніми лідерами та бойовими побратимами. Ціную це".