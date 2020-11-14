Помер зірка «Каламбуру» актор Сергій Гладков

Помер зірка «Каламбуру» актор Сергій Гладков
Помер український комедійний актор Сергій Гладков, який прославився в шоу “Каламбур”, де зіграв кілька ролей.

Про його смерть повідомляють на сторінці шоу “Каламбур” у Facebook.

Причину смерті не називають. Йому було 60 років.

Він отримав популярність за ролі у таких комедійних шоу, як “Каламбур” та “Маски-шоу”.

Серед інших пам’ятних персонажів, створених Гладковим, можна назвати Невдаху з рубрики “Бар Каламбур”, Дранкеля з “Залізного капута”, Місіс Бурпул з “Крутого піке”, вусань із “Села дурнів”.

Прощання з актором відбудеться 21 жовтня в Одесі.

Сергій Гладков народився 20 лютого 1963 року в Харкові. Закінчив Одеський політехнічний інститут. Гладков із 1992 року до 1995-го брав участь у зйомках серіалу “Маски-шоу”. Він є засновником комедійного телепроєкту “Каламбур”.

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Теги: актор, Каламбур, Сергій Гладков, смерть
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