Помер зірка «Каламбуру» актор Сергій Гладков
Сьогодні, 22:14
Помер український комедійний актор Сергій Гладков, який прославився в шоу “Каламбур”, де зіграв кілька ролей.
Про його смерть повідомляють на сторінці шоу “Каламбур” у Facebook.
Причину смерті не називають. Йому було 60 років.
Він отримав популярність за ролі у таких комедійних шоу, як “Каламбур” та “Маски-шоу”.
Серед інших пам’ятних персонажів, створених Гладковим, можна назвати Невдаху з рубрики “Бар Каламбур”, Дранкеля з “Залізного капута”, Місіс Бурпул з “Крутого піке”, вусань із “Села дурнів”.
Прощання з актором відбудеться 21 жовтня в Одесі.
Сергій Гладков народився 20 лютого 1963 року в Харкові. Закінчив Одеський політехнічний інститут. Гладков із 1992 року до 1995-го брав участь у зйомках серіалу “Маски-шоу”. Він є засновником комедійного телепроєкту “Каламбур”.
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Про його смерть повідомляють на сторінці шоу “Каламбур” у Facebook.
Причину смерті не називають. Йому було 60 років.
Він отримав популярність за ролі у таких комедійних шоу, як “Каламбур” та “Маски-шоу”.
Серед інших пам’ятних персонажів, створених Гладковим, можна назвати Невдаху з рубрики “Бар Каламбур”, Дранкеля з “Залізного капута”, Місіс Бурпул з “Крутого піке”, вусань із “Села дурнів”.
Прощання з актором відбудеться 21 жовтня в Одесі.
Сергій Гладков народився 20 лютого 1963 року в Харкові. Закінчив Одеський політехнічний інститут. Гладков із 1992 року до 1995-го брав участь у зйомках серіалу “Маски-шоу”. Він є засновником комедійного телепроєкту “Каламбур”.
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