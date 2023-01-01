На Волині підбили підсумки вступної кампанії 2023

На Волині підбили підсумки вступної кампанії 2023
Від вступників заклади освіти Волинської області отримали понад 40 тисяч заяв.

Про це під час брифінгу розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк, інформує Суспільне.

З її слів, цього року заклади профосвіти області виконали регіональне замовлення на 91%, державне — на 70%.

Посадовиця зазначила, що практично в усіх закладах фахової передвищої та вищої освіти наразі оголошено додатковий набір на вступ за контрактом. Тобто вступники, які не змогли подати заяву до 31 липня, можуть ще вступити на контракт до 30 листопада.

Найпопулярніші виші і професії

Серед найпопулярніших спеціальностей у волинських вишах: комп’ютерні науки, менеджмент, право, інженерія програмного забезпечення та філологія.

"Лідерами за кількістю заяв від вступників є Волинський національний університет імені Лесі Українки та Луцький національний технічний університет", — сказала Наталія Матвіюк.

Що стосується вступної кампанії до волинських профтехів, топ-професій, за якими подали найбільшу кількість заяв: кухар, кондитер, тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних засобів, слюсар-ремонтник, майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, електрозварник ручного зварювання.

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Теги: Освіта, Волинь, ВНЗ
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