Смачний перекус: сім'я із Ковельщини готує енергетичні набори для захисників

На жаль, війна триває і вона не лишила інших варіантів, окрім як робити усе можливе для наближення Перемоги. Подвійно тішить і те, що поряд багато добрий і чуйних людей, які не лише допомагають, а й надихають не зупинятись і вдосконалюватись.Ото ж, сьогодні саме про таких добрих душею і серцем людей, дружню і працьовиту сім’ю Тучаків із Дубового, інформують у Дубівській громаді у Фейсбуку."Увесь минулий і цей тиждень наша сушарка працює без зупину, аромат, направду, неймовірний, там сушаться яблука і грушки для наших захисників із фруктового саду Тучаків. Саме яблука і грушки є головним складником енергетичних батончиків та фруктово – горіхових мікс-наборів, які так полюбляють наші воїни в якості смачних вітамінних перекусів", - йдеться у повідомленні.