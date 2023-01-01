Смачний перекус: сім'я із Ковельщини готує енергетичні набори для захисників
Сьогодні, 21:45
На жаль, війна триває і вона не лишила інших варіантів, окрім як робити усе можливе для наближення Перемоги. Подвійно тішить і те, що поряд багато добрий і чуйних людей, які не лише допомагають, а й надихають не зупинятись і вдосконалюватись.
Ото ж, сьогодні саме про таких добрих душею і серцем людей, дружню і працьовиту сім’ю Тучаків із Дубового, інформують у Дубівській громаді у Фейсбуку.
"Увесь минулий і цей тиждень наша сушарка працює без зупину, аромат, направду, неймовірний, там сушаться яблука і грушки для наших захисників із фруктового саду Тучаків. Саме яблука і грушки є головним складником енергетичних батончиків та фруктово – горіхових мікс-наборів, які так полюбляють наші воїни в якості смачних вітамінних перекусів", - йдеться у повідомленні.
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Ото ж, сьогодні саме про таких добрих душею і серцем людей, дружню і працьовиту сім’ю Тучаків із Дубового, інформують у Дубівській громаді у Фейсбуку.
"Увесь минулий і цей тиждень наша сушарка працює без зупину, аромат, направду, неймовірний, там сушаться яблука і грушки для наших захисників із фруктового саду Тучаків. Саме яблука і грушки є головним складником енергетичних батончиків та фруктово – горіхових мікс-наборів, які так полюбляють наші воїни в якості смачних вітамінних перекусів", - йдеться у повідомленні.
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