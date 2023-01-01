Пришвидшує час реабілітації: волинський медзаклад отримав від благодійників обладнання для лікування переломів у військових

Для лікування переломів кісток верхніх та нижніх кінцівок наших воїнів один з медзакладів Волині отримав комплекти металофіксаторів – пластини із титанового сплаву з гвинтами до них. Їх закупив на 250 тисяч гривень благодійний фонд «Сучасна Україна».Про це повідомляє Волинська ОВА.Як розповів його очільник Володимир Гавриш, для цього медичний центр пластичної хірургії «ANACOSMA» у партнерстві з фондом організував дводенний міжнародний конгрес для пластичних хірургів з усієї України.Усі кошти, вилучені із продажу квитків, організатори спрямували на допомогу медичним закладам України, що займаються відновленням та реабілітацією героїв. Частину цих коштів спрямували на Волинь, а саме на титанові пластини та гвинти до них.Як розповів представник шпиталю, який одержав обладнання, титанові пластини ставляться у випадку перелому кісток, аби її відновити та зберегти рухливість. Це обладнання значно пришвидшує час реабілітації пацієнта.«Хлопці починають раніше рухатися, їм потрібно менше часу на реабілітацію і набагато швидше повертаються в стрій. Також набагато покращується якість життя пацієнта, – зазначив в.о. начальника травматологічного відділення, капітан медслужби Дмитро Земба. – Титан інертний до м’яких тканин та не окислюється. Тому, якщо титанові пластини не заважають пацієнту, їх можна не діставати. Також навантаження на кістки буде меншим, якщо пластину не забирати».Він додав, що такі пластини щодня необхідні у роботі. Це розхідний матеріал, який постійно треба поновлювати у медустанові.«В основному ці пластини будуть використовуватися для заміни методів фіксації пораненим військовослужбовцям, – розповів медпрацівник. – Вдячні, що продовжуєте нас підтримувати і цінуємо вашу допомогу».Водночас заступник голови ОДА Олександр Троханенко подякував благодійникам за забезпечення потреб медзакладу та лікарям за щоденну нелегку роботу.«Звичайно, краще, аби ці пластини не були потрібні, але розуміємо, що без них ніяк, особливу у період воєнного стану», – зауважив заступник очільника області.