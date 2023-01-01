В Україні запустили сайт «Залізне укриття» з інформацією про стан укриттів у країні
Сьогодні, 01:39
В Україні в четвер, 19 жовтня, запустили сайт "Залізне укриття", де буде представлено інформацію щодо приведення до ладу укриттів у країні, повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми запускаємо сьогодні робочий портал, який називається "Залізне укриття", у якому можна постійно знаходити інформацію про те, які укриття вже приведено до ладу, які укриття в процесі, і які укриття в планах", - сказав Камишін на презентації сайту.
Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, який очолює координаційний штаб з укриттів, розповів, що на порталі буде оприлюднено інформацію про стан об'єктів за областями.
"Ми показуємо ситуацію в розрізі кожної області, регіону та населеного пункту. Ви зможете побачити детальніше на сайті", - сказав він.
Як зазначив Ткаченко, фонд захисних споруд цивільного захисту, який наразі становить 61 803 об'єкти, буде постійно змінюватися.
"За результатами кожної ревізії ми значну кількість укриттів прибираємо з фонду, і частину потім знову додаємо. Це живий процес", - пояснив Камишін.
Із сайтом можна ознайомитися за посиланням: https://www.ironshelter.gov.ua/.
У червні поточного року Кабінет міністрів визначив міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна відповідальним за координацію та контроль питань, пов'язаних із бомбосховищами.
На порталі є інформація, що у Волинській області є 2124 укриттів. На 275 об'єктах завершили ремонти, а на 111 об'єктах планують це зробити. Загалом на ці роботи виділено майже близько 191 млн. грн.
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"Ми запускаємо сьогодні робочий портал, який називається "Залізне укриття", у якому можна постійно знаходити інформацію про те, які укриття вже приведено до ладу, які укриття в процесі, і які укриття в планах", - сказав Камишін на презентації сайту.
Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, який очолює координаційний штаб з укриттів, розповів, що на порталі буде оприлюднено інформацію про стан об'єктів за областями.
"Ми показуємо ситуацію в розрізі кожної області, регіону та населеного пункту. Ви зможете побачити детальніше на сайті", - сказав він.
Як зазначив Ткаченко, фонд захисних споруд цивільного захисту, який наразі становить 61 803 об'єкти, буде постійно змінюватися.
"За результатами кожної ревізії ми значну кількість укриттів прибираємо з фонду, і частину потім знову додаємо. Це живий процес", - пояснив Камишін.
Із сайтом можна ознайомитися за посиланням: https://www.ironshelter.gov.ua/.
У червні поточного року Кабінет міністрів визначив міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна відповідальним за координацію та контроль питань, пов'язаних із бомбосховищами.
На порталі є інформація, що у Волинській області є 2124 укриттів. На 275 об'єктах завершили ремонти, а на 111 об'єктах планують це зробити. Загалом на ці роботи виділено майже близько 191 млн. грн.
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