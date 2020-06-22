До волинського храму повернули відреставровані ікони

До волинського храму повернули відреставровані ікони
У храм села Заболотці на Волині повернули дві ікони: "Пресвята Богородиця" та "Спасителя", які з червня 2023 року перебували на реставрації.

Про це повідомив провідний науковий співробітник Нововолинського історичного музею Юрій Велінець, інформує Суспільне.

Ікони повернули на їхнє місце, вмонтували в іконостас у вівтарній частині храму Хресто-Воздвиженської релігійної громади. Ці ікони намальовані на дошках, на які було натягнуто полотна з образами модерного стилю.

Під іконами знайшли полотна, які датуються ХVІІІ століттям та початком ХІХ століття.

Дослідженням ікон займався художник реставратор Артем Погрібний.

З’ясувалось, що у кінці ХІХ – початку ХХ століття фон обидвох ікон було покрито позолотою. На образах не збереглися оклади, на наявність яких вказували характерні сліди на образах, — зазначає Юрій Велінець.

"Враховуючи сюжет й розміри ікон, стало очевидним, що вони розміщувалися в іконостасі поруч із царськими воротами. Найімовірнішою причиною закриття ікон полотнами вважається поява втрат живопису й можливо руйнації окладів, якщо не їхнє викрадення у радянські часи", — каже науковець.

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Теги: ікони, реставрація, храм
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