На Волині встановили медову «Комору» самообслуговування

На Волині встановили медову «Комору» самообслуговування
На одній із вулиць Ківерців, що на Волині, встановили оригінальну скриньку. Тут всі охочі можуть взяти мед та самостійно розрахуватися. «Комора» не замкнена, немає тут й продавця. Все засновано на порядності та довірі.

Про це повідомляє Район.Ківерці.

Зазначається, що скриньку встановив місцевий житель Олег Кирилюк. Таку ідею він привіз з-за кордону та вирішив схожий проєкт втілити й у Ківерцях.

«Я був за кодоном в Німеччині, в Штудгарті і випадково побачив на вулиці таку річ. Там була не тільки скринька і там були розташовані величезні пости по два-три квадрати, теж з медом. Все працювалло на чесне слово. Нікого з людей не було, а було просто самообслуговування. А ще побачив в інтернеті, як один чоловік поставив такі комори. І я собі захотів», – розповів Олег Кирилюк.

На вулиці міста скринька стоїть не так давно, але вже встигла викликати чималий інтерес загалу. Максимально у неї поміщається вісім півлітрових баночок з медом.

Сам пан Пан Олег займається бджолярством і має чималеньку пасіку. Тож весь мед у «Коморі» власного виробництва.

«В нас там знаходиться два види меду: гречка плюс сонях і другий – різнотрав’я. Маємо ще один цікавий різновид – це горішки з медом», – розповідає засновник.

Загалом, у планах Олега Кирилюка розташувати подібні «Комори» по місту. А ще, він не боїться, що мед звідти можуть вкрасти. Каже, що це нагода ставати кращими. Були випадки, коли брали банку меду за 100 гривень, а у відділення для коштів клали 500, хоча, іноді, там опинялися й купюри по 20 і 50 гривень.

«Поки люди у нас ще не ознайомлені із такою системою. Тому, не всім до кінця зрозуміло, як це працює. Але, загалом ідея спрацювала. І люди вже брали мед», – каже пан Олег.

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Теги: мед, заклад, самообслуговування
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