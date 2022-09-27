На Волині встановили медову «Комору» самообслуговування





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Зазначається, що скриньку встановив місцевий житель Олег Кирилюк. Таку ідею він привіз з-за кордону та вирішив схожий проєкт втілити й у Ківерцях.



«Я був за кодоном в Німеччині, в Штудгарті і випадково побачив на вулиці таку річ. Там була не тільки скринька і там були розташовані величезні пости по два-три квадрати, теж з медом. Все працювалло на чесне слово. Нікого з людей не було, а було просто самообслуговування. А ще побачив в інтернеті, як один чоловік поставив такі комори. І я собі захотів», – розповів Олег Кирилюк.



На вулиці міста скринька стоїть не так давно, але вже встигла викликати чималий інтерес загалу. Максимально у неї поміщається вісім півлітрових баночок з медом.



Сам пан Пан Олег займається бджолярством і має чималеньку пасіку. Тож весь мед у «Коморі» власного виробництва.



«В нас там знаходиться два види меду: гречка плюс сонях і другий – різнотрав’я. Маємо ще один цікавий різновид – це горішки з медом», – розповідає засновник.



Загалом, у планах Олега Кирилюка розташувати подібні «Комори» по місту. А ще, він не боїться, що мед звідти можуть вкрасти. Каже, що це нагода ставати кращими. Були випадки, коли брали банку меду за 100 гривень, а у відділення для коштів клали 500, хоча, іноді, там опинялися й купюри по 20 і 50 гривень.



«Поки люди у нас ще не ознайомлені із такою системою. Тому, не всім до кінця зрозуміло, як це працює. Але, загалом ідея спрацювала. І люди вже брали мед», – каже пан Олег.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На одній із вулиць Ківерців, що на Волині, встановили оригінальну скриньку. Тут всі охочі можуть взяти мед та самостійно розрахуватися. «Комора» не замкнена, немає тут й продавця. Все засновано на порядності та довірі.Про це повідомляє Район.Ківерці Зазначається, що скриньку встановив місцевий житель. Таку ідею він привіз з-за кордону та вирішив схожий проєкт втілити й у Ківерцях.«Я був за кодоном в Німеччині, в Штудгарті і випадково побачив на вулиці таку річ. Там була не тільки скринька і там були розташовані величезні пости по два-три квадрати, теж з медом. Все працювалло на чесне слово. Нікого з людей не було, а було просто самообслуговування. А ще побачив в інтернеті, як один чоловік поставив такі комори. І я собі захотів», – розповів Олег Кирилюк.На вулиці міста скринька стоїть не так давно, але вже встигла викликати чималий інтерес загалу. Максимально у неї поміщається вісім півлітрових баночок з медом.Сам пан Пан Олег займається бджолярством і має чималеньку пасіку. Тож весь мед у «Коморі» власного виробництва.«В нас там знаходиться два види меду: гречка плюс сонях і другий – різнотрав’я. Маємо ще один цікавий різновид – це горішки з медом», – розповідає засновник.Загалом, у планах Олега Кирилюка розташувати подібні «Комори» по місту. А ще, він не боїться, що мед звідти можуть вкрасти. Каже, що це нагода ставати кращими. Були випадки, коли брали банку меду за 100 гривень, а у відділення для коштів клали 500, хоча, іноді, там опинялися й купюри по 20 і 50 гривень.«Поки люди у нас ще не ознайомлені із такою системою. Тому, не всім до кінця зрозуміло, як це працює. Але, загалом ідея спрацювала. І люди вже брали мед», – каже пан Олег.

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