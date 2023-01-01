Можна «сісти» надовго: як карають в Україні адмінів Телеграм-каналів про повістки
Сьогодні, 07:37
В Україні на адміністраторів телеграм-каналів, які поширюють інформацію про повістки, чекає суворе покарання.
Це підтверджує інформація з Єдиного держреєстру судових рішень, інформує "Апостроф".
Як відомо, за частиною першою статтею 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань" передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п'яти до восьми років.
Згідно з інформацією з Єдиного держреєстру судових рішень, в Івано-Франківську та у місті Камінь-Каширський на Волині адміністраторам пабліків, які повідомляли про місця роздачі повісток, були винесені судові вироки.
Зокрема, 16 жовтня Івано-Франківський міський суд визнав особу винною за вищевказаною статтею. До цього чоловік уклав угоду про визнання винуватості, тому йому присудили штраф у 102 тис. грн, без конфіскації майна.
За другою справою 2 жовтня Камінь-Каширський районний суд Волинської області визнав громадянина винним в аналогічному правопорушенні. Однак на підставі угоди про визнання винуватості призначив покарання - позбавлення волі на термін п'ять років із випробувальним терміном в один рік.
В Україні дев'ятий рік триває запекла війна з Росією, яка на нас напала. З лютого 2022 року триває повномасштабна війна. Процес вручення повісток - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни - завтра вона може прийти до тебе.
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Це підтверджує інформація з Єдиного держреєстру судових рішень, інформує "Апостроф".
Як відомо, за частиною першою статтею 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань" передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п'яти до восьми років.
Згідно з інформацією з Єдиного держреєстру судових рішень, в Івано-Франківську та у місті Камінь-Каширський на Волині адміністраторам пабліків, які повідомляли про місця роздачі повісток, були винесені судові вироки.
Зокрема, 16 жовтня Івано-Франківський міський суд визнав особу винною за вищевказаною статтею. До цього чоловік уклав угоду про визнання винуватості, тому йому присудили штраф у 102 тис. грн, без конфіскації майна.
За другою справою 2 жовтня Камінь-Каширський районний суд Волинської області визнав громадянина винним в аналогічному правопорушенні. Однак на підставі угоди про визнання винуватості призначив покарання - позбавлення волі на термін п'ять років із випробувальним терміном в один рік.
В Україні дев'ятий рік триває запекла війна з Росією, яка на нас напала. З лютого 2022 року триває повномасштабна війна. Процес вручення повісток - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни - завтра вона може прийти до тебе.
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Коментарі 1
говорить що у нас правова держава, а це означає, що прав громадянина стоять вище ніж інтерси держави. А головна загальнолюдська цінність- це життя. А якщо держава про це забула, то громадяни повинні направити пропаганду туди де їй і місце - в напрямку московського корабля
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