На Волині відкрили ще один підрозділ пожежної охорони
Сьогодні, 08:20
Вчора, 19 жовтня, у селі Любохини Дубечненської територіальної громади на Ковельщині відбулося відкриття нового підрозділу місцевої пожежної охорони.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Волинській області.
У підрозділі позмінно чергуватимуть двоє вогнеборців з числа місцевих мешканців, які зголосилися дбати про пожежну безпеку громади.
Підрозділ укомплектували бойовим одягом, пожежним автомобілем та усім необхідним пожежно-рятувальним обладнанням для ефективної ліквідації пожеж і наслідків надзвичайних ситуацій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Волинській області.
У підрозділі позмінно чергуватимуть двоє вогнеборців з числа місцевих мешканців, які зголосилися дбати про пожежну безпеку громади.
Підрозділ укомплектували бойовим одягом, пожежним автомобілем та усім необхідним пожежно-рятувальним обладнанням для ефективної ліквідації пожеж і наслідків надзвичайних ситуацій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині відкрили ще один підрозділ пожежної охорони
Сьогодні, 08:20
На шляху до чемпіонату світу: студентська збірна України з футболу тренувалася у містечку на Волині
Сьогодні, 06:13
На Волині встановили медову «Комору» самообслуговування
Сьогодні, 04:20
До волинського храму повернули відреставровані ікони
Сьогодні, 03:48