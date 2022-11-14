На Волині відкрили ще один підрозділ пожежної охорони





Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Волинській області.



У підрозділі позмінно чергуватимуть двоє вогнеборців з числа місцевих мешканців, які зголосилися дбати про пожежну безпеку громади.



Підрозділ укомплектували бойовим одягом, пожежним автомобілем та усім необхідним пожежно-рятувальним обладнанням для ефективної ліквідації пожеж і наслідків надзвичайних ситуацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 19 жовтня, у селі Любохини Дубечненської територіальної громади на Ковельщині відбулося відкриття нового підрозділу місцевої пожежної охорони.Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Волинській області.У підрозділі позмінно чергуватимуть двоє вогнеборців з числа місцевих мешканців, які зголосилися дбати про пожежну безпеку громади.Підрозділ укомплектували бойовим одягом, пожежним автомобілем та усім необхідним пожежно-рятувальним обладнанням для ефективної ліквідації пожеж і наслідків надзвичайних ситуацій.

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