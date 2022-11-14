На Волині відкрили ще один підрозділ пожежної охорони

На Волині відкрили ще один підрозділ пожежної охорони
Вчора, 19 жовтня, у селі Любохини Дубечненської територіальної громади на Ковельщині відбулося відкриття нового підрозділу місцевої пожежної охорони.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Волинській області.

У підрозділі позмінно чергуватимуть двоє вогнеборців з числа місцевих мешканців, які зголосилися дбати про пожежну безпеку громади.

Підрозділ укомплектували бойовим одягом, пожежним автомобілем та усім необхідним пожежно-рятувальним обладнанням для ефективної ліквідації пожеж і наслідків надзвичайних ситуацій.

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Теги: ДСНС, рятувальники, Волинь
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