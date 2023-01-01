На шляху до чемпіонату світу: студентська збірна України з футболу тренувалася у містечку на Волині
Сьогодні, 06:13
Студентська збірна команда України на шляху до чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в Китаї, провела тренування в місті Рожище.
Футболісти тренувалися на стадіоні Рожищенської дитячо-юнацької спортивної школи.
Про це повідомили у КЗ "Рожищенська дитячо-юнацька спортивна школа".
"Тренери збірної команди України Яценко Олексій та Бойко Олександр ознайомилися з матеріально-технічною базою спортивної школи. Під кінець зустрічі головний тренер та директор ДЮСШ обмінялися пам'ятними подарунками", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Футболісти тренувалися на стадіоні Рожищенської дитячо-юнацької спортивної школи.
Про це повідомили у КЗ "Рожищенська дитячо-юнацька спортивна школа".
"Тренери збірної команди України Яценко Олексій та Бойко Олександр ознайомилися з матеріально-технічною базою спортивної школи. Під кінець зустрічі головний тренер та директор ДЮСШ обмінялися пам'ятними подарунками", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На шляху до чемпіонату світу: студентська збірна України з футболу тренувалася у містечку на Волині
Сьогодні, 06:13
На Волині встановили медову «Комору» самообслуговування
Сьогодні, 04:20
До волинського храму повернули відреставровані ікони
Сьогодні, 03:48
20 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00