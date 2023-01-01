На шляху до чемпіонату світу: студентська збірна України з футболу тренувалася у містечку на Волині

На шляху до чемпіонату світу: студентська збірна України з футболу тренувалася у містечку на Волині
Студентська збірна команда України на шляху до чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в Китаї, провела тренування в місті Рожище.

Футболісти тренувалися на стадіоні Рожищенської дитячо-юнацької спортивної школи.

Про це повідомили у КЗ "Рожищенська дитячо-юнацька спортивна школа".

"Тренери збірної команди України Яценко Олексій та Бойко Олександр ознайомилися з матеріально-технічною базою спортивної школи. Під кінець зустрічі головний тренер та директор ДЮСШ обмінялися пам'ятними подарунками", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Збірна України, тренування, Рожище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На шляху до чемпіонату світу: студентська збірна України з футболу тренувалася у містечку на Волині
Сьогодні, 06:13
На Волині встановили медову «Комору» самообслуговування
Сьогодні, 04:20
До волинського храму повернули відреставровані ікони
Сьогодні, 03:48
В Україні запустили сайт «Залізне укриття» з інформацією про стан укриттів у країні
Сьогодні, 01:39
20 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Волинянка вкрала в церкві сумку із телефоном та грошима Волинянка вкрала в церкві сумку із телефоном та грошима
17 жовтень, 01:15
Волинянин дізнався, що «очолює» осередок забороненої партії. ВІДЕО Волинянин дізнався, що «очолює» осередок забороненої партії. ВІДЕО
04 жовтень, 23:17
ДТП на Волині: спершу авто збило пішохода, а далі влетіло у стовп ДТП на Волині: спершу авто збило пішохода, а далі влетіло у стовп
13 вересень, 17:40
Збірна України з футболу долучилася до благодійної ініціативи волинських волонтерів Збірна України з футболу долучилася до благодійної ініціативи волинських волонтерів
11 вересень, 14:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На шляху до чемпіонату світу: студентська збірна України з футболу тренувалася у містечку на Волині
Сьогодні, 06:13
 0
На Волині встановили медову «Комору» самообслуговування
Сьогодні, 04:20
 0
До волинського храму повернули відреставровані ікони
Сьогодні, 03:48
 0
В Україні запустили сайт «Залізне укриття» з інформацією про стан укриттів у країні
Сьогодні, 01:39
 0
20 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8