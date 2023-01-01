На шляху до чемпіонату світу: студентська збірна України з футболу тренувалася у містечку на Волині





Футболісти тренувалися на стадіоні Рожищенської дитячо-юнацької спортивної школи.



Про це повідомили у КЗ "Рожищенська дитячо-юнацька спортивна школа".



"Тренери збірної команди України Яценко Олексій та Бойко Олександр ознайомилися з матеріально-технічною базою спортивної школи. Під кінець зустрічі головний тренер та директор ДЮСШ обмінялися пам'ятними подарунками", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Студентська збірна команда України на шляху до чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в Китаї, провела тренування в місті Рожище.Футболісти тренувалися на стадіоні Рожищенської дитячо-юнацької спортивної школи.Про це повідомили у КЗ "Рожищенська дитячо-юнацька спортивна школа"."Тренери збірної команди Українитаознайомилися з матеріально-технічною базою спортивної школи. Під кінець зустрічі головний тренер та директор ДЮСШ обмінялися пам'ятними подарунками", - йдеться у повідомленні.

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