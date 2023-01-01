Для волинської бригади небайдужі зібрали понад 2 мільйони гривень

Для волинської бригади небайдужі зібрали понад 2 мільйони гривень
Наприкінці серпня волинський волонтер Сергій Тимчук оголосив про великий збір «Сотка на сотку» на комплекс РЕР Rantelon DTS-2458 для 100 бригади ТрО. Вартість такого комплексу – понад два мільйона гривень.

18 жовтня відбулася благодійна вечеря, під час якої вдалося остаточно закрити збір «Сотка на Сотку». Так, загалом вдалося зібрати 2 050 000 грн, – про це інформував Сергій Тимчук, передає ВСН.

«Дякуємо Максиму Ткаченку, Валерію Стернійчуку та Анатолію Костику за організацію благодійної вечері на Волині, завдяки якій вдалось остаточно закрити наш збір «Сотка на Сотку», також Олександру Пономарьову, Михайлу Хомі (DZIDZIO) та ведучому Юрію Горбунову. Дякуємо всім, хто підтримував наш збір: друзям, побратимам, волонтерам, педагогам, журналістам, поліції, лікарям, блогерам, спортсменам, зіркам шоу-бізнесу і тисячам волинян і лучан. Всім, хто кожного дня робив, все для того, щоб наш збір якнайшвидше завершити! Донатив, розповсюджував інформацію про збір, проводив аукціони і розіграші…», – йдеться у повідомленні волонтера.

Тимчук розповів, що благодійний вечір не лише поєднав найкращі пісні артистів та благодійний аукціон з ексклюзивними лотами від зірок шоу-бізнесу, митців, політичних і громадських діячів, а й дуже допоміг Україні.

«Дуже скоро ми з захисниками з Сотки, придбаємо антидроновий комплекс, завеземо його на Донбас і зробимо повний звіт придбання й передачі», – пообіцяв Сергій Тимчук.

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Теги: Волонтери, збір
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