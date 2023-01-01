Учні 8 волинських шкіл бігають у туалет надвір

Учні 8 волинських шкіл бігають у туалет надвір
На Волині учні восьми шкіл вимушені ходити до вбиралень, які розташовані на вулиці.

Про це пише Конкурент.

У січні 2021 року в українських школах почали діяти нові санітарні правила. Серед основних вимог МОЗу – обов’язкова наявність внутрішніх туалетів в закладах освіти. На момент запровадження цих правил у області було більше 30 шкіл, які не мали внутрішніх туалетів. Однак, вже у листопаді 2022 року кількість таких навчальних закладів скоротилася до 11.

Начальниця управління освіти і науки Волинської ОДА Наталія Матвіюк повідомила, що станом на 1 жовтня 2023 року внутрішні туалети відсутні у 8 закладах освіти:

- Борисковичівській гімназії Мар'янівської селищної ради,
- Матейківській гімназії Колківської селищної ради,
- Новопідцаревицькій початковій школі-філії опорного закладу загальної середньої освіти «Цмінівський ліцей» Маневицької селищної ради,
- Заріччівській початковій школі Колківської селищної ради,
- Кадищенській початковій школі Цуманської селищної ради,
- Новоукраїнській початковій школі - філії опорного закладу «Колківський ліцей» Колківської селищної ради,
- закладі загальної середньої освіти «Новоберезичівська початкова школа» Любешівської селищної ради,
- закладі загальної середньої освіти «Витульська початкова школа» Любешівської селищної ради.

Питання необхідності облаштування внутрішніх туалетів в закладах освіти розглядається органами місцевого самоврядування з урахуванням оптимізації мережі закладів освіти та пріоритетності спрямування ресурсів державного та місцевих бюджетів.

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Теги: діти, Волинь
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