Учні 8 волинських шкіл бігають у туалет надвір





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У січні 2021 року в українських школах почали діяти нові санітарні правила. Серед основних вимог МОЗу – обов’язкова наявність внутрішніх туалетів в закладах освіти. На момент запровадження цих правил у області було більше 30 шкіл, які не мали внутрішніх туалетів. Однак, вже у листопаді 2022 року кількість таких навчальних закладів скоротилася до 11.



Начальниця управління освіти і науки Волинської ОДА Наталія Матвіюк повідомила, що станом на 1 жовтня 2023 року внутрішні туалети відсутні у 8 закладах освіти:



- Борисковичівській гімназії Мар'янівської селищної ради,

- Матейківській гімназії Колківської селищної ради,

- Новопідцаревицькій початковій школі-філії опорного закладу загальної середньої освіти «Цмінівський ліцей» Маневицької селищної ради,

- Заріччівській початковій школі Колківської селищної ради,

- Кадищенській початковій школі Цуманської селищної ради,

- Новоукраїнській початковій школі - філії опорного закладу «Колківський ліцей» Колківської селищної ради,

- закладі загальної середньої освіти «Новоберезичівська початкова школа» Любешівської селищної ради,

- закладі загальної середньої освіти «Витульська початкова школа» Любешівської селищної ради.



Питання необхідності облаштування внутрішніх туалетів в закладах освіти розглядається органами місцевого самоврядування з урахуванням оптимізації мережі закладів освіти та пріоритетності спрямування ресурсів державного та місцевих бюджетів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині учні восьми шкіл вимушені ходити до вбиралень, які розташовані на вулиці.Про це пише Конкурент У січні 2021 року в українських школах почали діяти нові санітарні правила. Серед основних вимог МОЗу – обов’язкова наявність внутрішніх туалетів в закладах освіти. На момент запровадження цих правил у області було більше 30 шкіл, які не мали внутрішніх туалетів. Однак, вже у листопаді 2022 року кількість таких навчальних закладів скоротилася до 11.Начальниця управління освіти і науки Волинської ОДАповідомила, що станом на 1 жовтня 2023 року внутрішні туалети відсутні у 8 закладах освіти:- Борисковичівській гімназії Мар'янівської селищної ради,- Матейківській гімназії Колківської селищної ради,- Новопідцаревицькій початковій школі-філії опорного закладу загальної середньої освіти «Цмінівський ліцей» Маневицької селищної ради,- Заріччівській початковій школі Колківської селищної ради,- Кадищенській початковій школі Цуманської селищної ради,- Новоукраїнській початковій школі - філії опорного закладу «Колківський ліцей» Колківської селищної ради,- закладі загальної середньої освіти «Новоберезичівська початкова школа» Любешівської селищної ради,- закладі загальної середньої освіти «Витульська початкова школа» Любешівської селищної ради.Питання необхідності облаштування внутрішніх туалетів в закладах освіти розглядається органами місцевого самоврядування з урахуванням оптимізації мережі закладів освіти та пріоритетності спрямування ресурсів державного та місцевих бюджетів.

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