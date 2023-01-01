Рада у першому читанні підтримала заборону Московського патріахату
Сьогодні, 14:46
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією.
Про це у телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Таким чином, в Україні можуть заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.
Зазначимо, що за таке рішення проголосувало 267 нардепів.
При цьому проти голосували 11 представників "Платформи за життя та мир", 3 - "Відновлення України". Ще двоє нардепів утримались, а 17 - не голосували.
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Про це у телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Таким чином, в Україні можуть заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.
Зазначимо, що за таке рішення проголосувало 267 нардепів.
При цьому проти голосували 11 представників "Платформи за життя та мир", 3 - "Відновлення України". Ще двоє нардепів утримались, а 17 - не голосували.
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