Рада у першому читанні підтримала заборону Московського патріахату

Рада у першому читанні підтримала заборону Московського патріахату
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією.

Про це у телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Таким чином, в Україні можуть заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Зазначимо, що за таке рішення проголосувало 267 нардепів.

При цьому проти голосували 11 представників "Платформи за життя та мир", 3 - "Відновлення України". Ще двоє нардепів утримались, а 17 - не голосували.
Рада у першому читанні підтримала заборону Московського патріахату

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Московський патріархат, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Українська команда» передала партію дронів бійцям спецзагону «Омега»
Сьогодні, 15:05
«На щиті»: на Волинь повертається Герой Микола Харківець
Сьогодні, 14:58
Рада у першому читанні підтримала заборону Московського патріахату
Сьогодні, 14:46
Лучани на колінах прощалися із Героєм Валерієм Павлюком
Сьогодні, 14:29
Волинянка самостійно виховує 8 дітей
Сьогодні, 14:11
Схожі новини
Як бійці Волинської бригади тероборони тримають фронт в лісах біля Кремінної: репортаж з передової Як бійці Волинської бригади тероборони тримають фронт в лісах біля Кремінної: репортаж з передової
Сьогодні, 13:05
Від отриманих поранень у лікарні Дніпра помер Герой з Волині Степан Локшина Від отриманих поранень у лікарні Дніпра помер Герой з Волині Степан Локшина
Сьогодні, 11:42
На Херсонщині загинув Герой з Луцька Андрій Булгаков На Херсонщині загинув Герой з Луцька Андрій Булгаков
Сьогодні, 11:33
Для волинських прикордонників благодійники передали два дизельні генератори Для волинських прикордонників благодійники передали два дизельні генератори
Сьогодні, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медики: у Луцьку – невисокий рівень захворювання на коронавірус
Сьогодні, 15:43
 0
У Луцьку поліцейські затримали наркоторговця
Сьогодні, 15:24
 0
«Українська команда» передала партію дронів бійцям спецзагону «Омега»
Сьогодні, 15:05
 0
«На щиті»: на Волинь повертається Герой Микола Харківець
Сьогодні, 14:58
 0
Рада у першому читанні підтримала заборону Московського патріахату
Сьогодні, 14:46
 0
Медіа
відео
1/8