Рада у першому читанні підтримала заборону Московського патріахату





Про це у телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



Таким чином, в Україні можуть заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.



Зазначимо, що за таке рішення проголосувало 267 нардепів.



При цьому проти голосували 11 представників "Платформи за життя та мир", 3 - "Відновлення України". Ще двоє нардепів утримались, а 17 - не голосували.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією.Про це у телеграмі повідомив народний депутатТаким чином, в Україні можуть заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.Зазначимо, що за таке рішення проголосувало 267 нардепів.При цьому проти голосували 11 представників "Платформи за життя та мир", 3 - "Відновлення України". Ще двоє нардепів утримались, а 17 - не голосували.

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