Лучани на колінах прощалися із Героєм Валерієм Павлюком

загиблого на війні командира стрілецького відділення 14 окремої механізованої бригади Валерія Павлюка.



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Як розповів товариш загиблого Максим Хахаєв, 55-річний лучанин загинув поблизу населеного пункту Першотравневе Харківської області. У нього лишилися дружина і двоє дітей.



"Спочатку була версія, що градами накрили, але потім я чув, що це був авіаудар, — говорить товариш загиблого бійця, — спочатку їх відправили у Закарпатську десантну штурмову бригаду, потім його відправили додому. І 24 вересня, якраз до мене тоді дзвонив, то їх везли на Харківщину".



Відспівали військовослужбовця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.



"Він був дуже категоричним відносно Росії і війни. Останній раз ми з ним зустрічались півтора року тому. Він був електриком. Він зробив електрику у багатьох ресторанах і закладах", — пригадує знайомий Валерія Павлюка Віктор Шкорбатюк.



Після відспівування у соборі волиняни проводжали тіло полеглого захисника на колінах.



Поховали воїна Валерія Павлюка на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку провели в останню путькомандира стрілецького відділення 14 окремої механізованої бригадиПро це інформує Суспільне Як розповів товариш загиблого, 55-річний лучанин загинув поблизу населеного пункту Першотравневе Харківської області. У нього лишилися дружина і двоє дітей."Спочатку була версія, що градами накрили, але потім я чув, що це був авіаудар, — говорить товариш загиблого бійця, — спочатку їх відправили у Закарпатську десантну штурмову бригаду, потім його відправили додому. І 24 вересня, якраз до мене тоді дзвонив, то їх везли на Харківщину".Відспівали військовослужбовця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі."Він був дуже категоричним відносно Росії і війни. Останній раз ми з ним зустрічались півтора року тому. Він був електриком. Він зробив електрику у багатьох ресторанах і закладах", — пригадує знайомий Валерія ПавлюкаПісля відспівування у соборі волиняни проводжали тіло полеглого захисника на колінах.Поховали воїна Валерія Павлюка на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

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