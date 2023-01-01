Лучани на колінах прощалися із Героєм Валерієм Павлюком

Лучани на колінах прощалися із Героєм Валерієм Павлюком
У Луцьку провели в останню путь загиблого на війні командира стрілецького відділення 14 окремої механізованої бригади Валерія Павлюка.

Про це інформує Суспільне.

Як розповів товариш загиблого Максим Хахаєв, 55-річний лучанин загинув поблизу населеного пункту Першотравневе Харківської області. У нього лишилися дружина і двоє дітей.

"Спочатку була версія, що градами накрили, але потім я чув, що це був авіаудар, — говорить товариш загиблого бійця, — спочатку їх відправили у Закарпатську десантну штурмову бригаду, потім його відправили додому. І 24 вересня, якраз до мене тоді дзвонив, то їх везли на Харківщину".

Відспівали військовослужбовця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

"Він був дуже категоричним відносно Росії і війни. Останній раз ми з ним зустрічались півтора року тому. Він був електриком. Він зробив електрику у багатьох ресторанах і закладах", — пригадує знайомий Валерія Павлюка Віктор Шкорбатюк.

Після відспівування у соборі волиняни проводжали тіло полеглого захисника на колінах.
Лучани на колінах прощалися із Героєм Валерієм Павлюком

Поховали воїна Валерія Павлюка на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.


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Теги: загиблі, війна
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