Лучани на колінах прощалися із Героєм Валерієм Павлюком
Сьогодні, 14:29
У Луцьку провели в останню путь загиблого на війні командира стрілецького відділення 14 окремої механізованої бригади Валерія Павлюка.
Про це інформує Суспільне.
Як розповів товариш загиблого Максим Хахаєв, 55-річний лучанин загинув поблизу населеного пункту Першотравневе Харківської області. У нього лишилися дружина і двоє дітей.
"Спочатку була версія, що градами накрили, але потім я чув, що це був авіаудар, — говорить товариш загиблого бійця, — спочатку їх відправили у Закарпатську десантну штурмову бригаду, потім його відправили додому. І 24 вересня, якраз до мене тоді дзвонив, то їх везли на Харківщину".
Відспівали військовослужбовця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
"Він був дуже категоричним відносно Росії і війни. Останній раз ми з ним зустрічались півтора року тому. Він був електриком. Він зробив електрику у багатьох ресторанах і закладах", — пригадує знайомий Валерія Павлюка Віктор Шкорбатюк.
Після відспівування у соборі волиняни проводжали тіло полеглого захисника на колінах.
Поховали воїна Валерія Павлюка на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
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Про це інформує Суспільне.
Як розповів товариш загиблого Максим Хахаєв, 55-річний лучанин загинув поблизу населеного пункту Першотравневе Харківської області. У нього лишилися дружина і двоє дітей.
"Спочатку була версія, що градами накрили, але потім я чув, що це був авіаудар, — говорить товариш загиблого бійця, — спочатку їх відправили у Закарпатську десантну штурмову бригаду, потім його відправили додому. І 24 вересня, якраз до мене тоді дзвонив, то їх везли на Харківщину".
Відспівали військовослужбовця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
"Він був дуже категоричним відносно Росії і війни. Останній раз ми з ним зустрічались півтора року тому. Він був електриком. Він зробив електрику у багатьох ресторанах і закладах", — пригадує знайомий Валерія Павлюка Віктор Шкорбатюк.
Після відспівування у соборі волиняни проводжали тіло полеглого захисника на колінах.
Поховали воїна Валерія Павлюка на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
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