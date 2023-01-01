У Луцьку завтра прощатимуться із Героєм Валерієм Павлюком

У Луцьку завтра прощатимуться із Героєм Валерієм Павлюком
В обласному центрі Волині завтра, 19 жовтня, проведуть в останню путь військовослужбовця Валерія Павлюка.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

У четвер, 19 жовтня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Валерія Павлюка.

Лучанин Павлюк Валерій Олексійович (07.04.1968 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 13 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Першотравневе Харківської області.

Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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