Знову втрата: на війні обірвалося життя лучанина Валерія Павлюка
Сьогодні, 18:28
У боях із російськими загарбниками на Харківщині загинув воїн із Луцька Валерій Павлюк.
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Павлюк Валерій Олексійович, 07.04.1968 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.
Молодший сержант Павлюк Валерій Олексійович загинув 13.10.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Першотравневе Харківської області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.
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Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Павлюк Валерій Олексійович, 07.04.1968 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.
Молодший сержант Павлюк Валерій Олексійович загинув 13.10.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Першотравневе Харківської області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.
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