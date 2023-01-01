Волинські лікарі поділилися основами здорового харчування

Медики пояснили волинянам, як правильно перейти на здорове харчування і для чого це треба.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб у фейсбуці.Здорове харчування — це не тільки добре самопочуття і позбавлення від багатьох недуг, міцна нервова система і нормалізація ваги, але й любов та повага до себе, це прагнення до здорового і тривалого життя.Дедалі більше українців прагне споживати здорову їжу: ретельно вивчає інформацію про склад продуктів і готує вдома смачні страви з натуральних продуктів, обмеживши додавання некорисних інгредієнтів, таких як сіль, цукор та надмірна кількість жиру.Що таке здорове харчування? Це збалансоване споживання білків, вуглеводів, жирів, вітамінів і мікроелементів з урахуванням добової фізіологічної потреби людини у харчових і біоактивних речовинах.Щодня людина, залежно від її віку, фізичної активності та впливу деяких інших факторів, потребує певної кількості калорій за рахунок уживання корисних харчових продуктів, які одночасно з енергією постачають важливі речовини — білки, жири, вуглеводи, харчові волокна, вітаміни, мінерали, біофлавоноїди, пробіотики.• Споживайте достатню кількість корисних харчових продуктів щодня: овочів, бобових, фруктів, цільних злаків, горіхів, насіння, яєць, нежирного м’яса, риби та молочних і кисломолочних продуктів• Уникайте частого споживання харчових продуктів і страв зі значним вмістом солі, цукру та жиру• Намагайтеся дотримуватись оптимального режиму харчування та набути здорових харчових звичок• Пийте достатньо рідини, обирайте напої, котрі не містять багато калорій. Не починайте вживати алкоголь чи обмежте його споживання.Змінити раціон за один день неможливо: головне послідовно йти до мети — тоді здорове харчування стане для вас природним.Починайте з невеликих кроків:• поступово додавайте у щоденний раціон салати (із сирих різнокольорових овочів);• використовуйте оливкову олію для приготування їжі;• включіть до раціону здорові перекуси із сухофруктів, горіхів, яблук, ягід;• снідайте нежирним супом, салатом або кашею;• їжте 4-5 разів на день плюс 2 перекуси, їжте повільно, ретельно пережовуйте;• їсти бажано в один і той самий час, але не пізніше ніж за три години до сну;• замініть інгредієнти страв на менш калорійні — майонез на йогурт, цукор на мед, цукерки на сухофрукти тощо.