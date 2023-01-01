Буданов під час операції ГУР взяв у полон 19 росіян

Очільник Головного управління розвідки Міноборонипід час однієї з операцій взяв у полон 19 росіян.Про це в інтерв’ю заявив розвідник(«Лютий»), повідомляє ГУР у телеграмі.До повномасштабного вторгнення росії Олександр був підприємцем: разом із братом вони мали своє СТО. А 24 лютого 2022 року він вивіз свою сім’ю із Києва, а наступного дня повернувся до столиці та приєднався до Сил Територіальної оборони, перевівшись згодом в «Артан».У підрозділі ГУР МО України Олександр зараз розвиває та командує групою ПЗРК, а до того воював як штурмовик.«Це все виключно добровольці. І це дуже різні люди: є майстер велоремонту, є чоловік, який тримає своє господарство, є ті, хто працював сантехніком чи був офісним працівником. Зараз після проходження підготовки і курсів вони більш ніж готові», – розказав Олександр про «Артан».За час великої війни Лютий став учасником багатьох важливих місій. Одна з таких – десантування в окупованому Енергодарі 2022 року.«Ми постійно – майже кожні два дні – влаштовували такі собі набіги Дніпром, щоби спровокувати росіян укріплювати саме ту ділянку. Це послужило на користь Херсонському напрямку», – пояснив Лютий.А під час битви за Бахмут воїни «Артану» зіткнулись з бойовим спецпідрозділом воєнної розвідки росії «ґру».«Вогневий контакт у нас був на відстані 5-10 метрів. Грубо кажучи, вони від нас сиділи через паркан. Це був найближчий контакт з ворогом у моєму досвіді. Наша арта нас всіляко підтримувала, але у противника була кількісна перевага, міни просто сипались градом одна за іншою», – пригадав Олександр.За його словами, російські «ґрушники» на полі бою діяли професійніше, ніж вишколені досвідчені «ваґнери».У боях за Бахмут Лютий отримав важку контузію. Після лікування, відновлення і навчання в Іспанії розвідник знову повернувся до виконання бойових та спеціальних завдань.«Під час одного із завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. Тоді якраз з нами був присутній Кирило Олексійович <Буданов>», – розповів Олександр.«Лише одними переговорами по рації він змусив 19 росіян просто здатись у полон. Це неймовірна сила духу. Усі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос нашого начальника. Адже більшість тоді не здогадувалась, що разом з нами, у нашому секторі, знаходиться начальник ГУР», – додав розвідник.Також Лютий брав участь в операції «Вишки Бойка» ― прикривав побратимів від ворожих авіаційних атак за допомогою ПЗРК. Стріляв як з катера, так і з самих бурових платформ.«Тоді ми попередньо збили два Су-30, хоча це ще не підтверджена інформація», – сказав Олександр.Лютий впевнений, що Україна крок за кроком рухається до перемоги над російським агресором, оскільки наша армія значно швидше розвивається.«Завершення війни не за горами», – переконаний розвідник-спецпризначенець, який найбільше мріє повернутись до своєї сім’ї.