Україна повернула чотирьох дітей, яких депортувала росія
Сьогодні, 17:20
Україна повернула чотирьох дітей, яких незаконно депортувала росія.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Важливий день. Ми повертаємо додому чотирьох українських дітей, які раніше були незаконно депортовані росією.
Це троє хлопчиків – шести, трьох та дев’яти років, а також 17-річна дівчина.
Продовжуємо реалізовувати план дій президента Bring Kids Back UA.
Володимир Зеленський поставив задачу повернути всіх наших дітей.
Працюємо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росія погодилася звільнити чотирьох українських дітей після того, як Катар втрутився у справу як посередник.
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Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Важливий день. Ми повертаємо додому чотирьох українських дітей, які раніше були незаконно депортовані росією.
Це троє хлопчиків – шести, трьох та дев’яти років, а також 17-річна дівчина.
Продовжуємо реалізовувати план дій президента Bring Kids Back UA.
Володимир Зеленський поставив задачу повернути всіх наших дітей.
Працюємо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росія погодилася звільнити чотирьох українських дітей після того, як Катар втрутився у справу як посередник.
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