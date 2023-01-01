Україна повернула чотирьох дітей, яких депортувала росія





Про це Андрій Єрмак.



"Важливий день. Ми повертаємо додому чотирьох українських дітей, які раніше були незаконно депортовані росією.



Це троє хлопчиків – шести, трьох та дев’яти років, а також 17-річна дівчина.



Продовжуємо реалізовувати план дій президента Bring Kids Back UA.



Володимир Зеленський поставив задачу повернути всіх наших дітей.



Працюємо", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна повернула чотирьох дітей, яких незаконно депортувала росія.Про це повідомив керівник Офісу Президента"Важливий день. Ми повертаємо додому чотирьох українських дітей, які раніше були незаконно депортовані росією.Це троє хлопчиків – шести, трьох та дев’яти років, а також 17-річна дівчина.Продовжуємо реалізовувати план дій президента Bring Kids Back UA.Володимир Зеленський поставив задачу повернути всіх наших дітей.Працюємо", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що росія погодилася звільнити чотирьох українських дітей після того, як Катар втрутився у справу як посередник.

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