До України з російського полону повернуть 3 дітей





Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.



Катар поверне з росії трьох українських дітей.



Це частина механізму, створеного цією країною для повернення дітей в Україну після місяців переговорів між Москвою і Києвом.



Днями Катар уже відправив до України дитину разом з її бабусею.



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