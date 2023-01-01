До України з російського полону повернуть 3 дітей
Сьогодні, 13:47
За посередництва Катару до України повернуть трьох дітей із російської федерації.
Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Катар поверне з росії трьох українських дітей.
Це частина механізму, створеного цією країною для повернення дітей в Україну після місяців переговорів між Москвою і Києвом.
Днями Катар уже відправив до України дитину разом з її бабусею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Катар поверне з росії трьох українських дітей.
Це частина механізму, створеного цією країною для повернення дітей в Україну після місяців переговорів між Москвою і Києвом.
Днями Катар уже відправив до України дитину разом з її бабусею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В аварії постраждали четверо волинян – 2 дорослих і 2 дітей
Сьогодні, 14:11
На Чернишевського в Луцьку автівка збила пішохода
Сьогодні, 14:04
До України з російського полону повернуть 3 дітей
Сьогодні, 13:47
Міськрада на Волині виділила Силам оборони 23 мільйони
Сьогодні, 13:31