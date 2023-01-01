До України з російського полону повернуть 3 дітей

До України з російського полону повернуть 3 дітей
За посередництва Катару до України повернуть трьох дітей із російської федерації.

Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.

Катар поверне з росії трьох українських дітей.

Це частина механізму, створеного цією країною для повернення дітей в Україну після місяців переговорів між Москвою і Києвом.

Днями Катар уже відправив до України дитину разом з її бабусею.

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Теги: війна, світ
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