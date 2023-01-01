В аварії постраждали четверо волинян – 2 дорослих і 2 дітей

В аварії постраждали четверо волинян – 2 дорослих і 2 дітей
У Львівському районі внаслідок ДТП травмовані четверо осіб, серед яких двоє дітей.

Правоохоронці встановлюють обставини події, інформує поліція Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 жовтня, близько 17.10, на автодорозі «Львів-Івано-Франківськ-Мукачево» неподалік села Ходорківці Львівського району.
В аварії постраждали четверо волинян – 2 дорослих і 2 дітей

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля «Лексус», 40-річна жителька Волинської області, не впоралась з керуванням, виїхала за межі проїзної частини, після чого автівка перекинулася.
В аварії постраждали четверо волинян – 2 дорослих і 2 дітей

Внаслідок ДТП водійка та троє її пасажирів: 11-річна дівчина, 14-річний хлопець і 39-річний чоловік, усі – мешканці Волинської області, – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

За фактом слідчі відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
В аварії постраждали четверо волинян – 2 дорослих і 2 дітей

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі поблизу Луцька виявили мертвого чоловіка
Сьогодні, 14:48
Російський БТР розчавив цивільне авто в Луганську
Сьогодні, 14:33
В аварії постраждали четверо волинян – 2 дорослих і 2 дітей
Сьогодні, 14:11
На Чернишевського в Луцьку автівка збила пішохода
Сьогодні, 14:04
До України з російського полону повернуть 3 дітей
Сьогодні, 13:47
Схожі новини
На Волині зіткнулися легковик та вантажівка: загинув 52-річний чоловік На Волині зіткнулися легковик та вантажівка: загинув 52-річний чоловік
Сьогодні, 13:13
На Волині нетвереза водійка скоїла ДТП На Волині нетвереза водійка скоїла ДТП
Сьогодні, 11:56
Легковик згорів повністю, злодій – втік: волинянин на викраденому авто потрапив в аварію Легковик згорів повністю, злодій – втік: волинянин на викраденому авто потрапив в аварію
Сьогодні, 11:15
Авто влетіло у паркан – аварія на Волині Авто влетіло у паркан – аварія на Волині
13 жовтень, 14:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П’яничка за кермом влаштував перегони з волинськими копами
Сьогодні, 15:45
 0
У Ковелі вже розпочали подачу теплоносія до осель
Сьогодні, 15:41
 0
«Всі безпілотники – з Китаю»: у росії вперше публічно визнали, звідки отримують БпЛА
Сьогодні, 15:40
 0
Зухвала поведінка сина в школі обійдеться волинянину у 1700 гривень
Сьогодні, 15:26
 0
Міненерго: відключень світла нема і не планується
Сьогодні, 15:10
 0
Медіа
відео
1/8