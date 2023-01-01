В аварії постраждали четверо волинян – 2 дорослих і 2 дітей
Сьогодні, 14:11
У Львівському районі внаслідок ДТП травмовані четверо осіб, серед яких двоє дітей.
Правоохоронці встановлюють обставини події, інформує поліція Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 жовтня, близько 17.10, на автодорозі «Львів-Івано-Франківськ-Мукачево» неподалік села Ходорківці Львівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля «Лексус», 40-річна жителька Волинської області, не впоралась з керуванням, виїхала за межі проїзної частини, після чого автівка перекинулася.
Внаслідок ДТП водійка та троє її пасажирів: 11-річна дівчина, 14-річний хлопець і 39-річний чоловік, усі – мешканці Волинської області, – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.
За фактом слідчі відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
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Правоохоронці встановлюють обставини події, інформує поліція Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 жовтня, близько 17.10, на автодорозі «Львів-Івано-Франківськ-Мукачево» неподалік села Ходорківці Львівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля «Лексус», 40-річна жителька Волинської області, не впоралась з керуванням, виїхала за межі проїзної частини, після чого автівка перекинулася.
Внаслідок ДТП водійка та троє її пасажирів: 11-річна дівчина, 14-річний хлопець і 39-річний чоловік, усі – мешканці Волинської області, – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.
За фактом слідчі відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
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