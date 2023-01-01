У Луцьку післязавтра прощатимуться із Героєм Дмитром Шевчуком
Сьогодні, 17:21
У Луцьку післязавтра, 18 жовтня, відбудеться прощання з полеглим військовослужбовцем Дмитром Шевчуком.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
У середу, 18 жовтня, о 12:00 у церкві «Дім Євангелія» (вулиця Караїмська, 16) відбудеться траурна служба за лучанином Шевчуком Дмитром Володимировичем (01.07.1983 року народження).
Старший сержант Дмитро Шевчук був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 14 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - повідомили у міськраді.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
У середу, 18 жовтня, о 12:00 у церкві «Дім Євангелія» (вулиця Караїмська, 16) відбудеться траурна служба за лучанином Шевчуком Дмитром Володимировичем (01.07.1983 року народження).
Старший сержант Дмитро Шевчук був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 14 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - повідомили у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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