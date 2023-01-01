Загиблого Героя Дмитра Мозговенка краяни зустріли навколішки

Загиблого Героя Дмитра Мозговенка краяни зустріли навколішки
На Волинь сьогодні, 16 жовтня, прибув скорботний кортеж із тілом полеглого воїна Дмитра Мозговенка.

Про це у фейсбуці повідомляє районна газета «Наш край».

«У Доросинях навколішки зустріли траурний кортеж, в якому на щиті повертається у село Раймісто наш захисник Дмитро Мозговенко», - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, захищаючи Батьківщину, 14 жовтня 2023 року під час авіаційного удару загинув мешканець села Раймісто Доросинівської громади, молодший сержант Мозговенко Дмитро Олександрович, 1992 року народження.

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Теги: загиблі, війна
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