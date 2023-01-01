Загиблого Героя Дмитра Мозговенка краяни зустріли навколішки

полеглого воїна Дмитра Мозговенка.



Про це у фейсбуці повідомляє районна газета «Наш край».



«У Доросинях навколішки зустріли траурний кортеж, в якому на щиті повертається у село Раймісто наш захисник Дмитро Мозговенко», - йдеться у повідомленні.







Нагадаємо, захищаючи Батьківщину, 14 жовтня 2023 року під час авіаційного удару загинув мешканець села Раймісто Доросинівської громади, молодший сержант Мозговенко Дмитро Олександрович, 1992 року народження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь сьогодні, 16 жовтня, прибув скорботний кортеж із тіломПро це у фейсбуці повідомляє районна газета «Наш край».«У Доросинях навколішки зустріли траурний кортеж, в якому на щиті повертається у село Раймісто наш захисник Дмитро Мозговенко», - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, захищаючи Батьківщину, 14 жовтня 2023 року під час авіаційного удару загинув мешканець села Раймісто Доросинівської громади, молодший сержант Мозговенко Дмитро Олександрович, 1992 року народження.

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