У Луцьку придбали для ЗСУ 30 дронів





Про це повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.



Луцька міська рада продовжує допомагати українським військовослужбовцям, які несуть службу та виконують бойові завдання щодо захисту нашої країни від російських окупантів.



Цього разу, за кошти міського бюджету, придбано 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo та стільки ж DJI Mavic 3E.



Вже невдовзі ці “пташки” полетять у розташування бійців Збройних сил України та допомагатимуть їм нищити непроханого ворога.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міськрада закупила для потреб військовослужбовців Збройних сил України 30 квадрокоптерів.Про це повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.Луцька міська рада продовжує допомагати українським військовослужбовцям, які несуть службу та виконують бойові завдання щодо захисту нашої країни від російських окупантів.Цього разу, за кошти міського бюджету, придбано 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo та стільки ж DJI Mavic 3E.Вже невдовзі ці “пташки” полетять у розташування бійців Збройних сил України та допомагатимуть їм нищити непроханого ворога.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію