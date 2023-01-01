У Луцьку придбали для ЗСУ 30 дронів

У Луцьку придбали для ЗСУ 30 дронів
Луцька міськрада закупила для потреб військовослужбовців Збройних сил України 30 квадрокоптерів.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.

Луцька міська рада продовжує допомагати українським військовослужбовцям, які несуть службу та виконують бойові завдання щодо захисту нашої країни від російських окупантів.
У Луцьку придбали для ЗСУ 30 дронів

Цього разу, за кошти міського бюджету, придбано 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo та стільки ж DJI Mavic 3E.
У Луцьку придбали для ЗСУ 30 дронів

Вже невдовзі ці “пташки” полетять у розташування бійців Збройних сил України та допомагатимуть їм нищити непроханого ворога.
У Луцьку придбали для ЗСУ 30 дронів

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Теги: допомога, ЗСУ
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