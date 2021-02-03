У Токіо не зміг злетіти літак із борцями сумо

У Токіо не зміг злетіти літак із борцями сумо
Курйозний випадок стався у Японії: літак Japan Airlines не зміг злетіти через борців сумо на борту.

Про це повідомляє Український інформаційний центр.

Аби не перевищити допустимої ваги, в літак залили менше палива, і в підсумку цього не вистачило для злету.

Авіакомпанії довелося виділити для борців два Boeing 737-800, щоб доставити їх із Токіо на змагання на острів Амамі Осіма.

У Токіо не зміг злетіти літак із борцями сумо


Середня вага борців сумо — 120 кг, тоді як у Japan Airlines передбачають, що їхній пасажир важить в середньому лише 70 кг.

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Теги: курйоз, світ
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Коментарі 1
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Підсвинки. Вони не борються, а пердять, як пяні коні.
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