У Токіо не зміг злетіти літак із борцями сумо

Курйозний випадок стався у Японії: літак Japan Airlines не зміг злетіти через борців сумо на борту.Про це повідомляє Український інформаційний центр.Аби не перевищити допустимої ваги, в літак залили менше палива, і в підсумку цього не вистачило для злету.Авіакомпанії довелося виділити для борців два Boeing 737-800, щоб доставити їх із Токіо на змагання на острів Амамі Осіма.Середня вага борців сумо — 120 кг, тоді як у Japan Airlines передбачають, що їхній пасажир важить в середньому лише 70 кг.