У Токіо не зміг злетіти літак із борцями сумо
Сьогодні, 19:01
Курйозний випадок стався у Японії: літак Japan Airlines не зміг злетіти через борців сумо на борту.
Про це повідомляє Український інформаційний центр.
Аби не перевищити допустимої ваги, в літак залили менше палива, і в підсумку цього не вистачило для злету.
Авіакомпанії довелося виділити для борців два Boeing 737-800, щоб доставити їх із Токіо на змагання на острів Амамі Осіма.
Середня вага борців сумо — 120 кг, тоді як у Japan Airlines передбачають, що їхній пасажир важить в середньому лише 70 кг.
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Про це повідомляє Український інформаційний центр.
Аби не перевищити допустимої ваги, в літак залили менше палива, і в підсумку цього не вистачило для злету.
Авіакомпанії довелося виділити для борців два Boeing 737-800, щоб доставити їх із Токіо на змагання на острів Амамі Осіма.
Середня вага борців сумо — 120 кг, тоді як у Japan Airlines передбачають, що їхній пасажир важить в середньому лише 70 кг.
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Коментарі 1
Підсвинки. Вони не борються, а пердять, як пяні коні.
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