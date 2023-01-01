Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно з поясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3°, вдень 9-11° тепла.

В області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 жовтня
Сьогодні, 20:00
Кухар ресторану у Луцьку торгував наркотою
Сьогодні, 19:30
У Токіо не зміг злетіти літак із борцями сумо
Сьогодні, 19:01
У Луцьку придбали для ЗСУ 30 дронів
Сьогодні, 18:44
Знову втрата: на війні обірвалося життя лучанина Валерія Павлюка
Сьогодні, 18:28
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 жовтня
13 жовтень, 20:00
Останні дні тепла: на Волині наступного тижня прогнозують мокрий сніг Останні дні тепла: на Волині наступного тижня прогнозують мокрий сніг
13 жовтень, 18:03
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 жовтня
12 жовтень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 жовтня
11 жовтень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Кухар ресторану у Луцьку торгував наркотою
Сьогодні, 19:30
 0
У Токіо не зміг злетіти літак із борцями сумо
Сьогодні, 19:01
 0
У Луцьку придбали для ЗСУ 30 дронів
Сьогодні, 18:44
 0
Знову втрата: на війні обірвалося життя лучанина Валерія Павлюка
Сьогодні, 18:28
 0
Медіа
відео
1/8