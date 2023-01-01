Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з поясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3°, вдень 9-11° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з поясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3°, вдень 9-11° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла.
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